На приеме граждан Г. Солодун обсудила вопросы ЖКХ и здравоохранения

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор в режиме видеосвязи пообщалась с жителями Злынковского и Климовского районов Брянской области.

Член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель в верхней палате парламента от законодательного (представительного) органа государственной власти Брянской области Галина Солодун СолодунГалина Николаевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Брянской области в режиме видеосвязи провела прием граждан.

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Граждане, проживающие в Злынковском и Климовском районах, обращались за помощью в решении социально важных вопросов ЖКХ и здравоохранения.

Так, жители Злынского района просили оказать содействие в ремонте дороги по ул. Николая Часныка, строительстве ФОКа и ремонте локальной канализации по ул. Кирова в г. Злынка. Также поступило обращение о выделении денежных средств по сносу аварийного деревянного корпуса здания МБОУ Вышковской СОШ.

Что касается Климовского района, то были озвучены вопросы ремонта участка автодороги по ул. Ленина в с. Сачковичи и ул. Новая и Зеленая в п. Климово, по которым осуществляется подъезд к социально значимым объектам.

Кроме этого законодатель рассмотрела обращения по газификации ФАПов в поселках Воробьевка и Соловьевка Климовского района.

Как отметила Галина Солодун, по итогам приема все вопросы оперативно обсуждались с профильными департаментами государственной исполнительной власти Брянской области.

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