Павел Сниккарс: «Российское оборудование для генерирующих объектов ВИЭ должно быть конкурентно на международных рынках»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 9 декабря. – Развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ) после 2024 года будет вестись с учётом комплексной оценки эффективности проектов и роста конкурентоспособности российского оборудования на международных рынках, сообщил Павел Сниккарс в выступлении на ежегодной конференции газеты «Ведомости» «Будущее возобновляемой энергетики в России».

Заместитель Министра напомнил, что Правительством было принято решение о необходимости продолжения программы поддержки ВИЭ после 2024 года. Минэнерго подготовило и направило в Правительство соответствующий проект постановления.

«Остановлюсь на базовых принципах. Первое – это, конечно же, комплексная эффективность. Второе – сохранение предельного уровня нагрузки на оптовых потребителей. Для нас это важно, потому что в рамках пандемии со сложностями в экономическом плане столкнулись не только инвесторы ВИЭ, но и промышленные потребители электроэнергии. Эту ситуацию нужно однозначно балансировать и находить оптимальное решение», – сообщил Павел Сниккарс.

Третий принцип – достижение целевых показателей по степени локализации производства в России оборудования для ВИЭ-генерации. Система поддержки ВИЭ в России изначально акцентировалась на необходимости создания отечественного производства.

«Также хотелось бы отметить новый показатель – экспорт оборудования. Мы считаем, что производимое нашими промышленными предприятиями оборудование для возобновляемой энергетики должно быть конкурентно. Индикатор признания нашего технологического развития – это показатели экспорта, которые мы заложили в проект постановления», – прокомментировал Павел Сниккарс.

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