Под председательством Игоря Краснова состоялось координационное совещание, на котором обсуждены итоги выполнения Национального плана противодействия коррупции 2018-2020

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Под председательством Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова прошло координационное совещание, посвященное результатам работы правоохранительных органов по противодействию коррупции, в том числе в рамках выполнения Национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 гг., утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 29.06.2018.

В заседании приняли участие ответственные должностные лица Администрации Президента Российской Федерации и Федерального Собрания Российской Федерации, заместители Генерального прокурора Российской Федерации, руководитель ФТС России В.Булавин, директор ФСИН России А.Калашников, директор ФССП России Д.Аристов, директор Росгвардии В.Золотов, первый заместитель министра внутренних дел РФ А.Горовой, представители ФСБ России, СК России, прокуроры ряда субъектов Российской Федерации и др.

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Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов в своем вступительном слове отметил, что реализация поручений Нацплана в целом оказала позитивное влияние на результаты работы правоохранительных органов по борьбе с коррупционными проявлениями.

«Разрушен миф о недосягаемости для правосудия причастных к коррупции высокопоставленных чиновников федерального и регионального уровней. Привлечение их к уголовной ответственности уже далеко не редкость», – подчеркнул Генпрокурор.

Отметив признаки улучшения качества следственной работы, а именно – сокращение в текущем году числа уголовных дел, возвращенных прокурорами для дополнительного расследования, а равно судом для устранения препятствий к их рассмотрению, Генеральный прокурор рассказал и о нерешенных проблемах.

«Не изжита практика позднего выявления преступлений, что затрудняет установление всех обстоятельств преступных деяний, приводит к утрате доказательств и, как следствие, прекращению уголовных дел по реабилитирующим основаниям, созданию благоприятных условий для легализации преступных доходов», – заявил Игорь Краснов.

Не в полной мере используются возможности по обнаружению, изъятию и обращению в казну незаконно нажитого имущества коррупционеров, в том числе выведенных за рубеж активов. В 2019 г. размер арестованного и изъятого имущества уменьшился почти вдвое, в текущем году ситуация меняется, однако темпы недостаточны. Требует усиления исковая работа прокуроров по делам и материалам указанной категории.

Службе судебных приставов никак не удается достичь приемлемого уровня исполнения судебных решений. Взыскиваемость по ним в целом остается невысокой, а штрафов по приговорам за коррупционные преступления и вовсе не превышает 2%.

В ходе заседания Генпрокурор России обозначил и другие проблемы, связанные с расследованием преступлений о мелком взяточничестве, назначением коррупционерам судебного штрафа и др.

Отмечено, что в 2019 г. – первом полугодии 2020 г. при координирующей роли Генеральной прокуратуры Российской Федерации правоохранительными органами усилена работа по пресечению коррупционных деяний, привлечению к ответственности виновных лиц, предотвращению ущерба от коррупции и ее профилактике. Удалось добиться сосредоточения усилий правоохранителей на выявлении наиболее серьезного проявления коррупции – получении взяток.

Подводя итоги заседания, Генпрокурор России подчеркнул, что проблем в рассматриваемой сфере еще много. При этом он более подробно остановился на тех из них, которые требуют законодательного закрепления. Так, Игорь Краснов поддержал предложение проработать вопрос о наделении следователей полномочиями по неотложному аресту имущества коррупционеров, не только подлежащего конфискации, но и для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа и иных имущественных взысканий. При этом, как сообщил глава надзорного ведомства, следует «предусмотреть также возможность ареста имущества, которое хотя и не было получено в результате преступной деятельности, но отчуждено третьим лицам с целью его сокрытия и уклонения от возмещения ущерба».

Также Игорь Краснов напомнил о том, что в Генеральной прокуратуре Российской Федерации подготовлен законопроект, предусматривающий, в том числе, установление в качестве дополнительных квалифицирующих признаков мелкого взяточничества его организованные формы; получение такой взятки, сопряженное с вымогательством.

Кроме того, Генеральный прокурор Российской Федерации заострил внимание на следующей проблеме: «Освобождение коррупционеров, совершивших преступления небольшой и средней тяжести, от наказания с назначением им судебного штрафа не влечет для них судимости, не образует рецидива, что в дальнейшем дает возможность таким лицам претендовать на должности государственной и муниципальной службы». Он подчеркнул: «Считаю важным проанализировать данную ситуацию, по ее результатам проработать вопрос о внесении изменений в законодательство, ограничивающих применение данной меры уголовно-правового характера для коррупционеров».

Также Генпрокурор отметил, что выявляются факты направления в суд дел с ходатайством о применении судебного штрафа при отсутствии доказательств, с заниженной квалификацией содеянного и другими грубыми нарушениями закона.

В заключение Игорь Краснов сказал: «Считаю важным отметить, что всем нам необходимо усиливать работу по противодействию проявлениям коррупции в собственных рядах».

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В целях повышения результативности работы в области противодействия коррупции координационное совещание руководителей правоохранительных органов, в частности, постановило:

– совершенствовать деятельность по выявлению преступлений, связанных с распоряжением государственным и муниципальным имуществом, расходованием бюджетных средств, закупкой товаров, выполнением работ и оказанием услуг для государственных и муниципальных нужд;

– обратить особое внимание на факты аффилированности должностных лиц с хозяйствующими субъектами, оказание им преференций в ущерб законным интересам общества и государства, принятие управленческих решений в условиях конфликта интересов;

– с привлечением контрольных (надзорных) органов реализовать мероприятия по пресечению коррупционных проявлений, связанных с хищением бюджетных средств, выделенных для социально-экономической поддержки граждан и бизнеса, в сферах здравоохранения и образования, наиболее подверженных коррупции в условиях пандемии, а также средств, направленных на противодействие распространению коронавирусной инфекции;

– продолжить мероприятия по предупреждению и выявлению нарушений при реализации приоритетных национальных и крупных инфраструктурных проектов;

– считать приоритетным направлением в работе возмещение ущерба от коррупционных преступлений, особенно совершенных в крупном и особо крупном размере;

– сосредоточить усилия на обнаружении местонахождения и последующем аресте преступных доходов, а также имущества, на которое может быть обращено взыскание, в том числе оформленного на иных собственников, находящегося за границей;

– осуществить комплекс согласованных мер, направленных на повышение эффективности работы по возврату из-за рубежа активов, полученных в результате совершения преступлений коррупционной направленности;

– проработать вопрос о целесообразности введения нового вида производства – «расследования в отношении активов», позволяющего принимать меры по обеспечению обращения в доход государства имущества коррупционеров и возмещения за счет его ущерба после вынесения судом приговора, а также конфисковать преступные активы в случаях, когда осуждение лица невозможно;

– активизировать работу по взысканию штрафов по делам о коррупционных преступлениях и правонарушениях;

– провести оценку коррупционных рисков в сфере закупок для государственных (муниципальных нужд), выявить угрозы и уязвимости, требующие повышенного внимания правоохранительных органов (внедрение риск-ориентированного подхода при выявлении коррупционных преступлений при совершении закупочной деятельности).

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