Поздравление с Днём Героев Отечества

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Уважаемые граждане России!

Дорогие друзья!

Сегодня, в День Героев Отечества, мы отдаём дань уважения смелым, мужественным людям, нашим согражданам, совершившим выдающиеся поступки во имя Родины, ради спасения ближних, ради мира, процветания, благополучия на нашей земле.

Они удостоены высоких государственных наград – званий Героев Российской Федерации, Советского Союза, орденов Славы и Святого Георгия. Мы свято, бережно чтим память обо всех защитниках нашей страны, кто в разные времена, исторические периоды – и в войне 1812-го года, и в сражениях Первой Мировой, и в жесточайших испытаниях Великой Отечественной, – не щадя себя, боролся за независимость Родины, отстаивал право самостоятельно и свободно определять свою судьбу.

Их подвигу, их самопожертвованию во имя наивысших целей и ценностей мы обязаны самим фактом своего существования, и наш долг никогда не забывать об этом.

Глубочайшее преклонение перед героями объединяет все поколения граждан России, а честное, искреннее стремление быть достойными её великой истории рождает новых героев.

Летопись российской славы хранит огромное множество имён тех, кто героически проявил себя в бою, в трудовых достижениях, в гражданском служении.

Сегодня мы гордимся и нашими современниками, кто с доблестью и честью выполняет свой долг – воинский, человеческий, профессиональный, решает сложнейшие задачи по укреплению суверенитета, обороноспособности государства, самоотверженно борется за жизнь людей в больницах и медицинских центрах, добивается впечатляющих свершений в интересах развития страны и тем самым показывает пример подлинного служения народу, обществу, Родине.

Убеждён – летопись российской славы никогда не будет прервана. Потому что патриотизм, отвага, готовность, невзирая на личные риски, в трудную минуту взять ответственность на себя роднят людей самых разных национальностей, профессий, возрастов. Эти качества в крови, в характере нашего народа.

Каждый героический поступок, каждый человек, совершивший его, оставляют свой яркий след в истории, в человеческой памяти, вновь и вновь подтверждают, что стойкость, воля, искренняя любовь к Отчизне обладают удивительной силой, для которой не существует преград, нет ничего невозможного.

С праздником вас!

С Днём Героев Отечества!

MIL OSI