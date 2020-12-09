Source: Russia Federal Space

#ЦПК09.12.2020 14:26

Покорителей космоса поздравляют с Днем Героев Отечества

День Героев Отечества, который отмечается в России 9 декабря, называют возрожденным праздником. Исторически он связан с Днем Георгиевских кавалеров, который появился при Екатерине II. Кстати, именно она в 1769 году учредила высшую военную награду — орден Святого Георгия Победоносца. Праздник существовал вплоть до 1917 года, а затем был отменен.

Традиция воздавать должное героическим заслугам россиян вернулась в 2007 году, когда федеральным законом была утверждена новая памятная дата — День Героев Отечества. Сегодня поздравления получают Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, кавалеры ордена Святого Георгия Победоносца и ордена Славы.

В Центре подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина сейчас трудится 21 Герой России. Это высокое звание носит и начальник ЦПК, заслуженный лётчик-испытатель РФ Павел Власов. Ему вручили награду в 1998 году за испытания новой авиационной техники. Среди специалистов ЦПК, чьи заслуги также отмечены золотой звездой Героя, есть руководящие и административные работники, испытатели, наставники нынешних и будущих покорителей космоса. Их имена знакомы многим, потому что в свое время они также проявили мужество и героизм, выполняя поставленные задачи в условиях невесомости и на земле.

В ЦПК работают Герои РФ Юрий Маленченко, Василий Циблиев, Валерий Корзун, Юрий Онуфриенко, Сергей Ревин, Валерий Токарев, Салижан Шарипов, Виктор Рень. Такое же звание носят 12 членов отряда, совершивших полеты в космос: Олег Артемьев, Андрей Борисенко, Анатолий Иванишин, Александр Мисуркин, Олег Новицкий, Алексей Овчинин, Сергей Прокопьев, Сергей Рыжиков, Александр Скворцов, Олег Скрипочка, Антон Шкаплеров. Отряд космонавтов возглавляет Герой России, летчик-космонавт РФ Олег Кононенко, совершивший четыре полета в космос. Его заслуги отмечены золотой звездой Героя РФ и другими высокими наградами.

124 советских и российских космонавта принимали участие в космических полетах, двое из них Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков сейчас находятся на орбите. Всем лётчикам-космонавтам до 1992 года присваивали звание Героя Советского Союза, а после — Героя России. Борис Моруков — единственный российский космонавт, не получивший такого звания, он совершил полет на американском шаттле «Атлантис» в 2000 году.

24 покорителя Вселенной стали дважды героями. Ситуацию с космонавтами Сергеем Крикалёвым и Валерием Поляковым можно назвать уникальной. Каждый из них получил звание Героя Советского Союза и Героя России, но при этом они не являются дважды героями, потому что это разные награды. Лётчик — космонавт Олег Котов совершил три полета в космос, звание Героя РФ ему присвоили в 2008 году.

«Формально звание дается за испытание космической техники, то есть, не за старт и посадку, а за испытательные работы в условиях риска. Лично у меня большое уважение вызывают коллеги, которые тщательно готовятся к полетам, а после ухода из отряда, продолжают усердно трудиться и достигают успехов в других сферах деятельности. Получая звание, я почувствовал, что преодолел первый значимый рубеж в своей карьере, — рассказал Олег Котов.

Лётчику-космонавту Олегу Артемьеву, дважды побывавшему в космосе, звание Героя РФ присвоили в 2016 году.

«Когда узнал об этом, сразу подумал о родителях, а также о своих наставниках и учителях. Представил, как они обрадуются, узнав эту новость, и стало хорошо на душе. Конечно, работаешь не ради награды или звания. Мы очень любим свое дело, и хотим продолжать им заниматься для семьи, для Родины», — поделился впечатлениями Олег Артемьев.

Авторы законопроекта о Дне Героев Отечества в свое время подчеркивали, что новый праздник должен способствовать формированию в обществе идеалов самоотверженного и бескорыстного служения Отечеству. Изучение героического прошлого наших соотечественников, общение с людьми, которые ради высоких целей жертвуют личными интересами, — все это на самом деле вызывает чувство гордости и служит примером отношения к своему делу и к своей стране.

Центр подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина поздравляет Героев Отечества с праздником!

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