По требованию прокуратуры Ставропольского края сирота обеспечена благоустроенной квартирой

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Левокумского района Ставропольского края по поступившему обращению провела проверку исполнения законодательства в сфере обеспечения жильем лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Установлено, что заявительница в несовершеннолетнем возрасте осталась без родительского попечения и состояла на учете граждан, подлежащих обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда Ставропольского края, однако жилье ей не было предоставлено.

В целях восстановления нарушенных прав сироты прокурор района предъявил в суд исковое заявление и потребовал обязать министерство имущественных отношений Ставропольского края предоставить заявительнице жилое помещение и заключить соответствующий договор найма.

Ленинский районный суд города Ставрополя удовлетворил исковые требования прокурора.

С девушкой заключен договор найма специализированного жилого помещения.

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