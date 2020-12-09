Развитие газоснабжения и газификации Новосибирской области будет продолжено

Source: Gazprom in Russian
Релиз
9 декабря 2020, 20:30
Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на новый пятилетний период — 2021–2025 годы.
Инвестиции «Газпрома» предусмотрены в объеме 2,311 млрд руб.
Согласно документу, компания проведет техническое перевооружение и реконструкцию пяти газораспределительных станций. Это позволит увеличить поставки газа действующим и подключить новых потребителей в Новосибирском, Тогучинском и Чановском районах, гг. Барабинск, Бердск и Новосибирск.
Будут построены межпоселковые газопроводы к сельским населенным пунктам Ордынского, Сузунского и Черепановского районов. В Сузунский район сетевой газ придет впервые.
Правительство области обеспечит сооружение внутрипоселковых газопроводов, подготовку потребителей к приему газа.
В настоящее время действует программа развития газоснабжения и газификации региона на 2016–2020 годы.
Газификация Новосибирской области
млрд руб.
общий объем запланированных инвестиций «Газпрома» на газификацию Новосибирской области в 2021–2025 годах
Газификация регионов Российской Федерациипо состоянию на 1 января 2020 года
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