Сенаторы обсудили вопросы социальной адаптации, поддержки пожилых людей и сохранения их здоровья в современном обществе

Source: Russia – Council of the Federation

В. Рязанский и Е. Бибикова приняли участие в форуме Союза пенсионеров России.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике, председатель Союза пенсионеров России (СПР) Валерий Рязанский РязанскийВалерий Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курской области и заместитель председателя Комитета СФ Елена Бибикова БибиковаЕлена Васильевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Псковской области приняли участие в форуме СПР на тему «Социальная адаптация, поддержка и здоровье пожилых людей в современном обществе».

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В мероприятии участвовали главный гериатр Министерства здравоохранения РФ Ольга Ткачева, представители региональных отделений СПР, органов власти и организаций, вовлеченных в реализацию программ активного долголетия.

По словам Валерия Рязанского, на форуме обсуждалось выполнение задач федерального проекта «Старшее поколение» в 2020 г., развитие службы гериатрической помощи, роль цифрового обучения и физической активности в укреплении здоровья и социального самочувствия пенсионеров, подходы к активизации их возможностей с помощью информационных технологий, «серебряное» волонтерство, а также перспективы развития туризма для пожилых.

«В этом году «серебряные» волонтеры бесплатно шили и раздавали защитные маски, убирали мусор, доставляли продукты болеющим и находящимся в зоне риска соседям», — пояснил сенатор.

Елена Бибикова

Со своей стороны, Елена Бибикова отметила значимую роль Союза пенсионеров в реализации Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения, государственных программ активного долголетия и обеспечении непосредственного участия пенсионеров в жизни общества.

За годы активной работы, направленной на защиту и реализацию социальных прав и жизненных интересов пенсионеров, удалось выявить и эффективно решить множество проблем

«Сегодня это общепризнанная организация, известная в каждом регионе нашей страны и объединяющая в своих рядах активных и неравнодушных людей, которым необходимо быть нужными и помогать другим. За годы активной работы, направленной на защиту и реализацию социальных прав и жизненных интересов пенсионеров, удалось выявить и эффективно решить множество проблем», — сказала сенатор.

Законодатель высоко оценила вклад членов СПР в обеспечение доступа старшего поколения к информационным и образовательным ресурсам, организацию досуга и развитие волонтерского движения. «Тысячи пенсионеров по всей стране окончили курсы компьютерной, правовой и финансовой грамотности. Регулярно проводятся чемпионаты по компьютерному многоборью, спартакиады и шахматные турниры, функционируют университеты третьего возраста», — подчеркнула парламентарий.

В рамках форума Елена Бибикова рассказала о совершенствовании системы социального обслуживания в стране, создании системы долговременного ухода, развитии стационарозамещающих форм социального обслуживания и повышении их доступности для населения.

Своими практическими наработками поделилось Белгородское отделение СПР, в сотрудничестве с областным Центром медицинской профилактики успешно реализующее программы комплексного обследования пенсионеров. О том, как организовать просветительские занятия «Школы пожилого пациента» в онлайн-режиме, рассказали представители СПР из Владимирской области. Докладчики из Амурской области затронули тему социального туризма для старшего поколения, направленного на повышение познавательной активности, расширение круга общения, сохранение физического и психического здоровья.

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