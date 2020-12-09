Страховая защита аграриев нуждается в дальнейшем развитии, считают сенаторы

Source: Russia – Council of the Federation

С. Митин и Л. Талабаева приняли участие в семинаре-совещании по проблемам развития сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой в ДФО.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Новгородской области Сергей Митин МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области и член этого Комитета СФ Людмила Талабаева ТалабаеваЛюдмила Заумовнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Приморского края приняли участие в семинаре-совещании по проблемам развития сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой в Дальневосточном федеральном округе.

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Как отметил Сергей Митин, Комитетом проведен завершающий семинар по проблемам развития сельскохозяйственного страхования. Подобные мероприятия состоялись во всех федеральных округах России. В рамках совместного совещания обсуждались практические аспекты развития страхования сельскохозяйственных рисков в регионах Дальневосточного федерального округа.

«Этот формат мероприятий зарекомендовал себя как эффективный инструмент конструктивной коммуникации субъектов Федерации с представителями профильного министерства и агростраховщиками», — считает сенатор. По представленным Национальным союзом агростраховщиков данным, в наших совещаниях приняло участие 74 субъекта Российской Федерации и более 700 участников, подчеркнул Сергей Митин.

Сенатор напомнил, что в конце ноября группой сенаторов и депутатов, в том числе с его участием и непосредственно Министерства сельского хозяйства РФ, был подготовлен и внесен в Государственную Думу проект федерального закона «О внесении изменений в федеральный закон о государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования». «Основная задача нового закона – обеспечить возможность российским аграриям заключать договора сельхозстрахования с государственной поддержкой на еще более доступных условиях и гарантированно получать страховое возмещение в случае наступления страхового случая в результате чрезвычайной ситуации природного характера на региональном, межрегиональном и федеральном уровнях», — сказал Сергей Митин.

Сенатор обратил внимание, что основными регионами страхования рисков растениеводства выступили Приморский край, где на условиях господдержки было застраховано 188,5 тыс. га — почти 46 проц. посевных площадей, и Забайкальский край — 51,8 тыс. га, или 32 проц. от посевов. Также был застрахован урожай сельхозкультур в Республике Бурятия — более 18 тыс. га, или 17 проц. от посевной площади, Хабаровском крае — 5,3 тыс. га, или 9,5 проц. посевной площади, Республике Якутия — 2,1 тыс. га, или 5 проц. от посевов.

Сергей Митин добавил, что страхование рисков животноводства в ДФО также требует развития: всего в округе застраховано на настоящий момент 106 тыс. условных голов сельхозживотных, что составляет около 11 проц. поголовья, которое выращивается в целях сельхозпроизводства.

Людмила Талабаева подчеркнула, что Дальний Восток – единственный регион, где сельхозпроизводство ведется в условиях муссонного климата, отличающегося высокой степенью вероятности возникновения тайфунов, аномальных ливней, наводнений в период роста и уборки урожая сельхозкультур. За последнее десятилетие Дальний Восток дважды становился зоной крупномасштабных наводнений, охватывающих практически все основные растениеводческие регионы — в 2013 и 2019 гг. При этом для Забайкальского края и Республики Бурятия также характерны риски засухи и раннего наступления снежного покрова. Весной 2019 г. в Забайкальском крае произошел масштабный степной пожар, нанесший существенный ущерб животноводству.

Сенатор напомнила, что в 2019 г. регионы ДФО выступили получателями помощи из бюджета РФ в связи с крупномасштабными паводками в основных растениеводческих регионах и пожарами в Забайкалье. С учетом бедственного положения пострадавших от наводнения хозяйств, в конце 2019 г. Правительством РФ было выделено 5,9 млрд рублей на оказание помощи сельхозпроизводителей ДФО, из которых 3,9 млрд рублей поступило в Амурскую область, 921 млн руб. – в Забайкальский край и 405 млн рублей — в Приморский край. Одновременно был поставлен вопрос о необходимости активизации агрострахования в округе.

По итогам сельскохозяйственного сезона 2020 г. ДФО занял первое место по доле застрахованной площади сельхозкультур, высеянных под урожай 2020 г. «Необходимо повысить уровень страховой защиты в основных растениеводческих регионах и обратить внимание на обеспечение страхованием животноводческих предприятий. Кроме того, Дальний Восток, несмотря на географическое расположение, еще не присоединился к системе страхования рисков товарной аквакультуры», — указала Людмила Талабаева.

Подводя итоги совещания, Сергей Митин добавил, что подготовка проекта указанного закона – это, в том числе, результат подобных совещаний. «Такое вовлечение регионов и такое большое количество участников доказывают государственную значимость обсуждаемой темы, а также необходимость учета региональных особенностей при формировании общероссийской политики в области организации страхования аграриев с государственной поддержкой», — резюмировал парламентарий.

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