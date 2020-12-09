С. Рябухин посетил комбинат школьного питания в Ульяновской области

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор проконтролировал, как идет модернизация инфраструктуры, связанной с системой школьного питания.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ульяновской области Сергей Рябухин РябухинСергей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ульяновской области в рамках рабочей поездки в регион посетил комбинат школьного питания.

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Сенатор напомнил, что поэтапный переход на обеспечение бесплатным горячим питанием учеников начальной школы в России нужно осуществить с 1 сентября 2020 г. до 1 сентября 2023 г., о чем говорится в списке поручений Президента РФ Владимира Путина по итогам Послания Федеральному Собранию.

Сергей Рябухин проконтролировал, как идет модернизация инфраструктуры, связанной с системой школьного питания. Введенный в строй комбинат способен обеспечивать мясной и овощной продукцией все учреждения Ульяновской области. «Создание подобных высокотехнологичных пищевых производств в муниципалитетах – еще один шаг по соблюдению самого высокого регионального стандарта школьного питания», — сказал сенатор.

Сергей Рябухин посетил комбинат школьного питания в Ульяновской области

Парламентарий отметил, что решение о механизме долгосрочных договоров с операторами питания было принято еще в 2017 г. на межрегиональной конференции по социальному питанию, состоявшейся в Ульяновской области.

«Сегодня можно наглядно убедиться, что решение об активном использовании механизмов государственно-частного партнерства дает свои плоды. Вводятся новые предприятия, выстраивается современная система социального питания, основанная на индустриальном подходе к безопасности и качеству продукции», — подчеркнул Сергей Рябухин.

Комбинат построен в рамках реализации инвестиционного проекта, объем которого составил 260 млн руб. В результате будет создано более 100 рабочих мест.

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