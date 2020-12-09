Т. Гигель: Волонтерское движение в Республике Алтай активно и успешно развивается

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор встретилась с активистами общественных организаций региона.

Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай Татьяна Гигель ГигельТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай в ходе рабочей поездки в регион встретилась с активистами общественных организаций «Волонтеры Победы» и «Боевое братство».

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Парламентарий отметила, что с первых дней весны этого года, когда в Республике была объявлена самоизоляция в связи с пандемией, волонтерское движение проявило себя самым активным образом. «Очень приятно слышать хорошие отзывы о волонтерах со стороны жителей региона», — сказала сенатор.

По мнению Татьяны Гигель, участие в этом общественное движении требует от человека особых личных качеств. «Здесь необходимо не только чувство ответственности, но и доброе открытое сердце, высокая самоотдача, готовность на добровольных началах, безвозмездно помогать людям».

Сенатор поблагодарила активистов за их работу и отметила, что они откликаются на самые разные просьбы нуждающихся в помощи — сходить в аптеку, принести продукты, починить забор, позаботиться о домашних животных, поправить теплицу, вскопать грядку. И со всеми этими задачами ребята успешно справляются.

«Исходя из того, что волонтерское движение только крепнет, мы можем сделать вывод, что идет формирование нового этапа гражданского общества, в котором добровольцы становятся своего рода авангардом нашего социума», — считает парламентарий.

В ходе встречи Татьяна Гигель вручила благодарственные письма активистам волонтерского движения.

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