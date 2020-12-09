Т. Кусайко: В период пандемии помощь добровольцев как никогда важна

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в волонтерской акции «Дед Мороз в каждый дом», проходящей в Мурманской области.

Заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области Татьяна Кусайко КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области приняла участие в благотворительной волонтерской акции «Дед Мороз в каждый дом». Мероприятие, проходящее в регионе, приурочено к Международному дню добровольцев.

Татьяна Кусайко присоединилась к акции и вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой посетила несколько мурманских многодетных семей, поздравив их с наступающим Новым годом и вручив сладкие подарки маленьким северянам.

«Самое главное в этой акции — искренние эмоции детей. У нас получилось в это непростое время, когда отменены многие праздники и мероприятия, подарить радость семьям», — отметила сенатор.

Мурманская область активно участвует в волонтерском движении, и, думаю, северяне это чувствуют

Она подчеркнула, что в период пандемии помощь добровольцев как никогда важна. «Мурманская область активно участвует в волонтерском движении, и, думаю, северяне это чувствуют».

Татьяна Кусайко приняла участие в благотворительной волонтерской акции «Дед Мороз в каждый дом»

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Татьяна Кусайко приняла участие в благотворительной волонтерской акции «Дед Мороз в каждый дом»

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Татьяна Кусайко приняла участие в благотворительной волонтерской акции «Дед Мороз в каждый дом»

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Татьяна Кусайко

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Татьяна Кусайко приняла участие в благотворительной волонтерской акции «Дед Мороз в каждый дом»

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Татьяна Кусайко приняла участие в благотворительной волонтерской акции «Дед Мороз в каждый дом»

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Татьяна Кусайко

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При этом Татьяна Кусайко обратила внимание, что процедура поздравления семей проходит с обязательным соблюдением всех санитарных и эпидемиологических требований.

По словам руководителя Единого волонтерского центра Евгении Чибис, акция вызвала широкий отклик у жителей Мурманской области. «Для участия в акции необходимо заполнить анкету на портале «Наш Север». На сегодняшний день поступило почти 2000 заявок. Сформированы новогодние подарки, которые добровольцы, выполняющие роль помощников Деда Мороза и Снегурочки, будут дарить детям по всей Мурманской области», — рассказала она.

Среди партнёров акции – Управление федеральной почтовой связи Мурманской области, региональные общественные и волонтерские организации.

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