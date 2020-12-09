Ю. Важенин провел «круглый стол», посвященный внедрению систем интеллектуального учета потребления бытового газа

Source: Russia – Council of the Federation

Мероприятие состоялось в дистанционном режиме.

Член Комитета Совета Федерации по экономической политике Юрий Важенин ВаженинЮрий Ивановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры провел в дистанционном формате «круглый стол» на тему «Мониторинг законодательного регулирования отношений между поставщиками бытового газа и потребителями и формирования правовой основы внедрения систем интеллектуального учета потребления бытового газа».

Мероприятие состоялось в рамках Совета по вопросам газификации субъектов РФ при Совете Федерации.

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В обсуждении приняли участие сенаторы, депутаты Государственной Думы, представители Министерства энергетики РФ, Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, Министерства экономического развития РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, руководство газовых компаний.

Юрий Важенин подчеркнул, что внедрение интеллектуальной системы учета газа (ИСУГ) в каждом конкретном домовладении было бы примером, когда «цифра» решила некоторые насущные проблемы человека и бизнеса.

Конечно, в полной мере государство не должно замыкать решение проблем человека на себя, но должно помогать их решить

Сенатор коснулся темы государственной поддержки внедрения такой системы. «Конечно, в полной мере государство не должно замыкать решение проблем человека на себя, но должно помогать их решить. То есть, для домовладений свыше 300 квадратных метров финансирование данной программы должно идти в соотношении 50/50, для малых населенных пунктов или домах площадью до 60 квадратных метров оснащение ИСУГ может производиться за счет поставщика», — считает он.

Юрий Важенин привел пример, когда АО «Мособлгаз» уже более десяти лет внедряет ИСУГи на территории Московской области. «Из 600 тысяч 200 тысяч индивидуальных жилых домов уже оснащены интеллектуальными приборами учета газа».

Парламентарий считает важнейшим вопросом подготовку «дорожной карты» и проектов нормативных правовых актов, необходимых, для четкого определения ответственности поставщика за организацию системы установки приборов ИСУГ и организацию системы учета, а также ответственности потребителя.

Сенатор указал, что до сих пор не посчитана точно цена вопроса, возможности и готовности систем телемеханизации, готовности промышленности выпускать отечественные высокоточные приборы, их потенциальная стоимость. «Это надо сделать в первую очередь».

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