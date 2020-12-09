Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел дистанционный урок для кадет Образовательного центра – кадетской школы «Корабелы Прионежья».

Заместитель Председателя СФ, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Вологодской области Юрий Воробьев ВоробьевЮрий Леонидовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Вологодской области в День Героев Отечества провел дистанционный урок для кадет Образовательного центра – кадетской школы «Корабелы Прионежья».

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На прямую связь в онлайн-формате с Героем России, основателем кадетской школы Юрием Воробьевым вышли 150 кадет – учащихся с 5 по 10 классы, а также педагоги центра.

Сенатор говорил с учениками о патриотическом воспитании, о подвиге народа в Великой Отечественной войне, о наших современниках, которые с честью и достоинством выполняют свой долг, на всех рубежах обеспечивая безопасность, суверенитет и территориальную целостность нашей Родины.

«День Героев — это день, когда нужно вспомнить подвиги своих отцов, дедов, тех людей, которые сохранили Россию, которые приумножают ее богатства, защищали и защищают нашу страну. Это важно, особенно для молодых людей, знать своих героев, помнить об их подвигах и брать с них пример», — такими словами приветствовал участников урока Юрий Воробьев.

Заместитель Председателя СФ, Герой России Юрий Воробьев принял участие в торжественном мероприятии Образовательного центра «Корабелы Прионежья»

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Заместитель Председателя СФ, Герой России Юрий Воробьев принял участие в торжественном мероприятии Образовательного центра «Корабелы Прионежья»

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Заместитель Председателя СФ, Герой России Юрий Воробьев принял участие в торжественном мероприятии Образовательного центра «Корабелы Прионежья»

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Заместитель Председателя СФ, Герой России Юрий Воробьев принял участие в торжественном мероприятии Образовательного центра «Корабелы Прионежья»

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Заместитель Председателя СФ, Герой России Юрий Воробьев принял участие в торжественном мероприятии Образовательного центра «Корабелы Прионежья»

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Заместитель Председателя СФ, Герой России Юрий Воробьев принял участие в торжественном мероприятии Образовательного центра «Корабелы Прионежья»

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Заместитель Председателя СФ, Герой России Юрий Воробьев принял участие в торжественном мероприятии Образовательного центра «Корабелы Прионежья»

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Заместитель Председателя СФ, Герой России Юрий Воробьев принял участие в торжественном мероприятии Образовательного центра «Корабелы Прионежья»

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«Я очень хочу, чтобы каждый из вас стал настоящим человеком, чтобы каждый из вас гордился своей жизнью, был полезным своей стране, семье, друзьям. Старайтесь построить свою жизнь именно так. Положительные качества для этого нужно вырабатывать с детства, еще в кадетской школе», — подчеркнул сенатор.

По словам кадет и педагогов в Образовательном центре проводится большая работа по сохранению памяти о подвиге народа в годы Великой Отечественной войны, реализуется проект «Мы живем Победами», главная задача которого, путем проведения патриотических акций, вовлечь молодежь в волонтерскую деятельность.

Кадеты поздравили Юрия Воробьева с памятной датой. «В нашем Центре нам посчастливилось познакомиться с удивительными людьми, пообщаться в неформальной обстановке с героями России — летчиком-космонавтом Федором Юрчихиным, с полковником Алексеем Романовым. А мы стремимся к победам в учебе и спорте, к здоровому образу жизни и нацелены на готовность к служению России», — обратился к сенатору кадет Тимур Мамедов.

В ходе дальнейшей беседы, отвечая на вопросы ребят, Юрий Воробьев затронул многие серьезные вопросы – такие как сохранение памяти о подвиге народа, в том числе и в Вологодской области. Поднималась тема патриотического проекта «Дети-герои».

«Это важный детский проект, который появился благодаря инициативе сенаторов, мы будем его продолжать», — подчеркнул Юрий Воробьев.

«Ради звания никто не совершает героические поступки. Человек просто выполняет свой долг, проявляя при этом мужество, отвагу и смелость», — сказал, завершая встречу с кадетами Юрий Воробьев.

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