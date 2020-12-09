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#ЦНИИмаш#История09.12.2020 09:37

106 лет со дня рождения Г.А.Тюлина

9 декабря исполняется 106 лет со дня рождения известного ученого, руководителя и организатора работ в области ракетно-космической техники, Г.А.Тюлина (09.12.1914 г. — 22.04.1990 г.).

Георгий Александрович родился 9 декабря 1914 года в Пензе в рабочей семье. Трудовой путь начал с 14 лет, окончив пермское фабрично-заводское училище при Паровозостроительном заводе. В 1932 году он — выпускник рабфака при Московском институте механизации и электрификации сельского хозяйства. В 1938 году Г.А.Тюлин с отличием заканчивает механико-математический факультет МГУ, затем — два курса аспирантуры НИИ механики МГУ, Подольское военное училище, Артиллерийские Краснознаменные курсы усовершенствования командного состава.

Участник Великой Отечественной войны, Георгий Александрович прошел Западный, Северо-Западный и 2-й Прибалтийские фронты. Военный путь подполковник Г.А.Тюлин закончил в 1944 году в должности начальника штаба 3-й армейской опергруппы Гвардейских минометных частей. За боевые заслуги он был награжден орденами Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны II и I степеней, полководческим орденом Александра Невского и многочисленными медалями.

С 1948 года Георгий Александрович работал в НИИ-4 Академии артиллерийских наук, где в 1955 году был назначен первым заместителем института. С 1959 года Г.А.Тюлин занимает должность директора НИИ-88. В 1961 году он становится заместителем Председателя Государственного комитета СССР по оборонной технике. С 1965 по 1976 годы занимает пост первого заместителя Министра общего машиностроения СССР. Соратниками Георгия Александровича были ведущие специалисты отрасли: С.П.Королёв, В.П.Глушко, Н.А.Пилюгин, В.И.Кузнецов, В.П.Бармин, А.М.Исаев, Б.Е.Черток и многие другие.

В 1977 году, после выхода на пенсию, Георгий Александрович возвращается на работу в МГУ, на кафедру газовой и волновой механики механико-математического факультета, где вскоре создает передовую научно-исследовательскую лабораторию. Позднее в МГУ руководство организует еще шесть аналогичных лабораторий, которые позднее образуют «Отдел прикладных исследований по математике и механике» во главе с ректором университета — академиком РАН В.А.Садовничим.

Вклад Георгия Александровича в развитие ракетно-космической техники огромен. Один из организаторов и крупный руководитель ракетно-космической отрасли страны, генерал-лейтенант-инженер Г.А.Тюлин удостоен звания Героя Социалистического труда и награжден двумя орденами Ленина и орденом Октябрьской революции.

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