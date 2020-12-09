23 декабря состоится Всероссийское мероприятие по подведению итогов деятельности ТЭК России в 2020 году и награждению победителей конкурса «МедиаТЭК-2020»

Source: Russia Ministry of Energy

09 декабря, Казань. – Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Антон Инюцын в ходе рабочей командировки в Казань провел видео селектор с субъектами Российской Федерации по подготовке Всероссийского мероприятия, направленного на подведение итогов деятельности ТЭК России в 2020 году.

В ходе всероссийского мероприятия запланированы:

• Награждение победителей VI Всероссийского конкурса СМИ, пресс-служб компаний ТЭК и региональных администраций «МедиаТЭК» (https://медиатэк.рф)

• Пресс-конференции вице-губернаторов, курирующих работу топливно-энергетического комплекса региона, посвящённые итогам деятельности ТЭК региона в 2020 г. и планам на 2021 г., а также празднованию профессионального праздника Дня энергетика.

Всероссийское мероприятие состоится 23 декабря с.г. в 11.00 московского времени в смешанном формате:

• На федеральном уровне – в г. Москва в московской студии МИА «Россия сегодня» с обеспечением онлайн-трансляции на сайте http://pressmia.ru/pressclub.

• На региональном уровне – в студиях администраций субъектов Российской Федерации или ДЗО ПАО «Россети» с обеспечением онлайн-трансляции на сайте регионального министерства энергетики или СМИ.

Вопросы участникам пресс-конференции можно направить, воспользовавшись электронной формой, которая будет размещена на сайте http://pressmia.ru/pressclub на странице всероссийского мероприятия с 15 по 20 декабря т.г. (включительно).

По вопросам проведения всероссийского мероприятия возможно обращаться по адресу eor expo-elektra.ru (Ефременко Ольга, тел.: +7 (926) 594-12-41, Кандрина Татьяна, тел.: +7 (916) 414-82-70).

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