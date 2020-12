Risk Parameters on the Moscow Exchange during New Year/Christmas Holidays

Source: Moscow Stock Exchange

If the market volatility does not significantly increase, CCP NCC will set the following risk parameters (listed in the tables below):

on the FX and precious metals market from December 29, 2020 through January 8, 2021;

on the Derivatives market and Standardized OTC Derivatives market from 7:00 pm December 28, 2020 till 7:00 pm January 8, 2021;

on the Securities market:

assets, excluding foreign shares, from December 29, 2020 through January 8, 2021;

foreign shares from December 24, 2020 through January 8, 2021.

The FX and Precious Metals, Equity & Bond and Deposit, Derivatives, Standardized OTC Derivatives Markets will operate as usual on January 4-6 and 8, 2021. NCC will carry out clearing mark-to-market sessions and issue margin calls which are to be fulfilled within the time frames specified in the Clearing Rules.FX and precious metals market

No

Currency

Market risk ratesfrom December 29, 2020 through January 8, 2021

Market risk ratesfrom January 11, 2021

S_1_min

S_2_min

S_3_min

S_1_min

S_2_min

S_3_min

1

USD

7.50%

9.50%

11.50%

6.00%

8.00%

10.00%

2

EUR

7.50%

9.50%

11.50%

6.00%

8.00%

10.00%

3

CNY

7.50%

9.50%

11.50%

6.00%

8.00%

10.00%

4

HKD

7.50%

9.50%

11.50%

6.00%

8.00%

10.00%

5

GBP

9.00%

11.00%

13.00%

7.00%

9.00%

11.00%

6

CHF

9.00%

11.00%

13.00%

7.00%

9.00%

11.00%

7

JPY

10.00%

12.00%

14.00%

8.00%

10.00%

12.00%

8

GLD

10.00%

16.00%

23.00%

8.00%

14.00%

21.00%

9

SLV

18.00%

24.00%

31.00%

16.00%

22.00%

29.00%

10

EURF

12.00%

14.00%

16.00%

10.00%

12.00%

14.00%

11

USDF

12.00%

14.00%

16.00%

10.00%

12.00%

14.00%

12

USDW

12.00%

14.00%

16.00%

10.00%

12.00%

14.00%

Cross-currency pairs:

No

Asset

Effective market risk rates SVal1/Val2from December 29, 2020 through January 8, 2021

Effective market risk rates SVal1/Val2from January 11, 2021

1

EURUSD

4.5%

3.5%

2

GBPUSD

6%

5%

3

CHFHKD

6%

5%

4

GBPHKD

6%

5%

5

GBPEUR

6%

5%

6

CHFCNY

6%

5%

7

GBPCNY

6%

5%

8

EURCHF

6%

5%

9

GBPCHF

6%

5%

10

EURHKD

5%

4%

11

USDHKD

5%

4%

12

EURCNY

5%

4%

13

HKDCNY

5%

4%

14

USDCNY

5%

4%

15

USDCHF

5%

4%

16

USDJPY

6%

5%

17

EURJPY

6%

5%

18

GBPJPY

6%

5%

19

CHFJPY

6%

5%

20

CNYJPY

6%

5%

21

HKDJPY

6%

5%

Securities market

Shares, DRs, ETFs:

No

Asset

Market risk ratesfrom December 29, 2020 through January 8, 2021

Market risk ratesfrom January 11, 2021

S_1_min

S_2_min

S_3_min

S_1_min

S_2_min

S_3_min

1

AFLT

20.00%

26.00%

37.00%

17.00%

23.00%

34.00%

2

ALRS

20.00%

26.00%

37.00%

17.00%

23.00%

34.00%

3

CHMF

20.00%

26.00%

39.00%

17.00%

23.00%

36.00%

4

GAZP

20.00%

24.00%

31.00%

17.00%

21.00%

28.00%

5

GMKN

20.00%

24.00%

31.00%

17.00%

21.00%

28.00%

6

HYDR

20.00%

26.00%

39.00%

17.00%

23.00%

36.00%

7

LKOH

20.00%

24.00%

31.00%

17.00%

21.00%

28.00%

8

MAGN

20.00%

26.00%

37.00%

17.00%

23.00%

34.00%

9

MGNT

20.00%

27.00%

41.00%

17.00%

24.00%

38.00%

10

MOEX

20.00%

26.00%

34.00%

17.00%

23.00%

31.00%

11

MTSS

20.00%

26.00%

37.00%

17.00%

23.00%

34.00%

12

NLMK

20.00%

27.00%

41.00%

17.00%

24.00%

38.00%

13

NVTK

20.00%

26.00%

37.00%

17.00%

23.00%

34.00%

14

ROSN

20.00%

24.00%

31.00%

17.00%

21.00%

28.00%

15

SBER

20.00%

24.00%

31.00%

17.00%

21.00%

28.00%

16

SBERP

20.00%

23.00%

30.00%

17.00%

20.00%

27.00%

17

SNGS

20.00%

26.00%

37.00%

17.00%

23.00%

34.00%

18

SNGSP

20.00%

24.00%

31.00%

17.00%

21.00%

28.00%

19

TATN

20.00%

27.00%

40.00%

17.00%

24.00%

37.00%

20

TRNFP

20.00%

26.00%

39.00%

17.00%

23.00%

36.00%

21

VTBR

20.00%

24.00%

31.00%

17.00%

21.00%

28.00%

22

YNDX

20.00%

25.00%

35.00%

17.00%

22.00%

32.00%

23

FEES

21.00%

30.00%

47.00%

18.00%

27.00%

44.00%

24

RSTI

21.00%

30.00%

47.00%

18.00%

27.00%

44.00%

25

RTKM

23.00%

33.00%

45.00%

20.00%

30.00%

42.00%

26

POLY

31.00%

41.00%

62.00%

28.00%

38.00%

59.00%

27

IRAO

34.00%

47.00%

72.00%

31.00%

44.00%

69.00%

28

AFKS

38.00%

52.00%

81.00%

35.00%

49.00%

78.00%

29

BANE

38.00%

52.00%

81.00%

35.00%

49.00%

78.00%

30

BANEP

38.00%

52.00%

81.00%

35.00%

49.00%

78.00%

31

BSPB

38.00%

52.00%

81.00%

35.00%

49.00%

78.00%

32

ENRU

38.00%

52.00%

81.00%

35.00%

49.00%

78.00%

33

MSNG

38.00%

52.00%

81.00%

35.00%

49.00%

78.00%

34

OGKB

38.00%

52.00%

81.00%

35.00%

49.00%

78.00%

35

PHOR

38.00%

52.00%

81.00%

35.00%

49.00%

78.00%

36

PIKK

38.00%

52.00%

81.00%

35.00%

49.00%

78.00%

37

PLZL

38.00%

52.00%

81.00%

35.00%

49.00%

78.00%

38

RTKMP

38.00%

52.00%

81.00%

35.00%

49.00%

78.00%

39

RUAL

38.00%

52.00%

81.00%

35.00%

49.00%

78.00%

40

SIBN

38.00%

52.00%

81.00%

35.00%

49.00%

78.00%

41

TATNP

38.00%

52.00%

81.00%

35.00%

49.00%

78.00%

42

TGKA

38.00%

52.00%

81.00%

35.00%

49.00%

78.00%

43

UNAC

38.00%

52.00%

81.00%

35.00%

49.00%

78.00%

44

UPRO

38.00%

53.00%

63.00%

35.00%

50.00%

60.00%

45

CBOM

39.00%

54.00%

83.00%

36.00%

51.00%

80.00%

46

AKEU

29.00%

42.00%

100.00%

27.00%

40.00%

100.00%

47

AKNX

30.00%

41.00%

100.00%

28.00%

39.00%

100.00%

48

AKSP

29.00%

41.00%

100.00%

27.00%

39.00%

100.00%

49

FXIT

23.00%

44.00%

72.00%

21.00%

42.00%

70.00%

50

FXUS

23.00%

44.00%

72.00%

21.00%

42.00%

70.00%

51

FXCN

27.00%

52.00%

72.00%

25.00%

50.00%

70.00%

52

FXDE

27.00%

52.00%

72.00%

25.00%

50.00%

70.00%

53

SBSP

23.00%

31.00%

100.00%

21.00%

29.00%

100.00%

54

SBMX

23.50%

35.50%

100.00%

22.00%

34.00%

100.00%

55

FXRL

27.00%

52.00%

72.00%

25.00%

50.00%

70.00%

56

RUSE

27.00%

52.00%

100.00%

25.00%

50.00%

100.00%

57

FXIM

23.00%

44.00%

72.00%

21.00%

42.00%

70.00%

58

VTBA

31.00%

42.00%

100.00%

29.00%

40.00%

100.00%

59

VTBE

30.00%

42.00%

100.00%

28.00%

40.00%

100.00%

60

VTBX

23.50%

35.50%

100.00%

22.00%

34.00%

100.00%

61

FXRW

21.00%

30.00%

100.00%

19.00%

28.00%

100.00%

62

FXWO

20.00%

28.00%

100.00%

18.00%

26.00%

100.00%

63

RUSB

32.00%

52.00%

100.00%

30.00%

50.00%

100.00%

64

FXMM

12.50%

18.50%

71.50%

11.00%

17.00%

70.00%

65

FXRB

13.50%

20.50%

71.50%

12.00%

19.00%

70.00%

66

FXRU

13.50%

20.50%

71.50%

12.00%

19.00%

70.00%

67

FXTB

11.50%

16.50%

100.00%

10.00%

15.00%

100.00%

68

VTBH

27.50%

37.50%

100.00%

26.00%

36.00%

100.00%

69

VTBU

37.50%

47.50%

100.00%

36.00%

46.00%

100.00%

70

SBCB

31.50%

36.50%

100.00%

30.00%

35.00%

100.00%

71

VTBG

31.00%

42.00%

100.00%

27.00%

38.00%

100.00%

72

FXGD

19.00%

29.00%

74.00%

15.00%

25.00%

70.00%

73

MNOD-ME

20.00%

24.00%

31.00%

17.00%

21.00%

28.00%

74

LKOD-ME

21.00%

28.00%

43.00%

18.00%

25.00%

40.00%

75

NVTK-ME

23.00%

31.00%

48.00%

20.00%

28.00%

45.00%

76

SBER-ME

23.00%

31.00%

48.00%

20.00%

28.00%

45.00%

77

OGZD

25.00%

34.00%

52.00%

22.00%

31.00%

49.00%

78

MTSS-ME

28.00%

38.00%

59.00%

25.00%

35.00%

56.00%

79

ROSN-ME

31.00%

43.00%

66.00%

28.00%

40.00%

63.00%

80

SVST-ME

31.00%

43.00%

66.00%

28.00%

40.00%

63.00%

81

MGNT-ME

33.00%

45.00%

70.00%

30.00%

42.00%

67.00%

82

FIVE

38.00%

52.00%

81.00%

35.00%

49.00%

78.00%

83

GLTR

38.00%

58.00%

81.00%

35.00%

55.00%

78.00%

84

MAIL

38.00%

52.00%

81.00%

35.00%

49.00%

78.00%

85

NLMK-ME

38.00%

52.00%

81.00%

35.00%

49.00%

78.00%

86

QIWI

38.00%

52.00%

81.00%

35.00%

49.00%

78.00%

87

SGGD-ME

38.00%

52.00%

81.00%

35.00%

49.00%

78.00%

88

TCSG

38.00%

52.00%

81.00%

35.00%

49.00%

78.00%

89

VTBR-ME

38.00%

52.00%

81.00%

35.00%

49.00%

78.00%

90

ATAD-ME

40.00%

55.00%

86.00%

37.00%

52.00%

83.00%

91

RTKM-ME

40.00%

55.00%

86.00%

37.00%

52.00%

83.00%

92

PLZL-ME

43.00%

60.00%

92.00%

40.00%

57.00%

89.00%

93

MMK-ME

50.00%

69.00%

98.00%

47.00%

66.00%

95.00%

Foreign shares:

No

Asset

Market risk ratesfrom December 24, 2020 through January 8, 2021

Market risk ratesfrom January 11, 2021

S_1_min

S_2_min

S_3_min

S_1_min

S_2_min

S_3_min

1

JNJ-RM

13.50%

19.50%

26.50%

11.00%

17.00%

24.00%

2

KO-RM

13.50%

20.50%

27.50%

11.00%

18.00%

25.00%

3

NEE-RM

14.50%

21.50%

28.50%

11.00%

18.00%

25.00%

4

PG-RM

13.50%

19.50%

26.50%

11.00%

17.00%

24.00%

5

MCD-RM

14.50%

21.50%

29.50%

12.00%

19.00%

27.00%

6

PFE-RM

15.50%

22.50%

30.50%

12.00%

19.00%

27.00%

7

T-RM

15.50%

22.50%

30.50%

12.00%

19.00%

27.00%

8

WMT-RM

15.50%

22.50%

30.50%

12.00%

19.00%

27.00%

9

ABT-RM

14.50%

21.50%

29.50%

12.00%

19.00%

27.00%

10

MSFT-RM

16.50%

24.50%

32.50%

13.00%

21.00%

29.00%

11

V-RM

16.50%

24.50%

32.50%

13.00%

21.00%

29.00%

12

IBM-RM

16.50%

23.50%

32.50%

13.00%

20.00%

29.00%

13

AAPL-RM

17.50%

25.50%

34.50%

14.00%

22.00%

31.00%

14

ADBE-RM

17.50%

25.50%

34.50%

14.00%

22.00%

31.00%

15

BMY-RM

18.50%

26.50%

35.50%

14.00%

22.00%

31.00%

16

DIS-RM

17.50%

25.50%

34.50%

14.00%

22.00%

31.00%

17

GOOG-RM

17.50%

25.50%

34.50%

14.00%

22.00%

31.00%

18

INTC-RM

17.50%

25.50%

34.50%

14.00%

22.00%

31.00%

19

XOM-RM

17.50%

25.50%

34.50%

14.00%

22.00%

31.00%

20

CAT-RM

18.50%

26.50%

35.50%

14.00%

22.00%

31.00%

21

CVX-RM

18.50%

25.50%

34.50%

14.00%

21.00%

30.00%

22

NKE-RM

17.50%

25.50%

35.50%

14.00%

22.00%

32.00%

23

SBUX-RM

17.50%

25.50%

34.50%

14.00%

22.00%

31.00%

24

TGT-RM

18.50%

25.50%

34.50%

14.00%

21.00%

30.00%

25

ABBV-RM

19.50%

28.50%

38.50%

15.00%

24.00%

34.00%

26

ATVI-RM

19.50%

28.50%

38.50%

15.00%

24.00%

34.00%

27

CSCO-RM

19.50%

28.50%

38.50%

15.00%

24.00%

34.00%

28

FDX-RM

19.50%

28.50%

38.50%

15.00%

24.00%

34.00%

29

MA-RM

19.50%

28.50%

38.50%

15.00%

24.00%

34.00%

30

QCOM-RM

19.50%

28.50%

38.50%

15.00%

24.00%

34.00%

31

BABA-RM

19.50%

28.50%

38.50%

15.00%

24.00%

34.00%

32

AMZN-RM

19.50%

28.50%

39.50%

16.00%

25.00%

36.00%

33

AVGO-RM

20.50%

29.50%

40.50%

16.00%

25.00%

36.00%

34

EA-RM

21.50%

30.50%

41.50%

16.00%

25.00%

36.00%

35

GE-RM

20.50%

29.50%

40.50%

16.00%

25.00%

36.00%

36

GM-RM

20.50%

29.50%

40.50%

16.00%

25.00%

36.00%

37

PYPL-RM

19.50%

28.50%

39.50%

16.00%

25.00%

36.00%

38

CRM-RM

20.50%

30.50%

41.50%

16.00%

26.00%

37.00%

39

KHC-RM

20.50%

29.50%

40.50%

16.00%

25.00%

36.00%

40

BIIB-RM

21.50%

31.50%

42.50%

17.00%

27.00%

38.00%

41

FB-RM

22.50%

32.50%

43.50%

17.00%

27.00%

38.00%

42

NEM-RM

21.50%

31.50%

42.50%

17.00%

27.00%

38.00%

43

BIDU-RM

21.50%

31.50%

42.50%

17.00%

27.00%

38.00%

44

HPQ-RM

22.50%

32.50%

44.50%

18.00%

28.00%

40.00%

45

MU-RM

23.50%

34.50%

46.50%

19.00%

30.00%

42.00%

46

NVDA-RM

23.50%

34.50%

46.50%

19.00%

30.00%

42.00%

47

F-RM

24.50%

36.50%

50.50%

21.00%

33.00%

47.00%

48

VTRS-RM

25.50%

37.50%

51.50%

21.00%

33.00%

47.00%

49

NFLX-RM

29.50%

42.50%

57.50%

23.00%

36.00%

51.00%

50

TSLA-RM

28.50%

41.50%

56.50%

23.00%

36.00%

51.00%

51

AMD-RM

29.50%

43.50%

59.50%

24.00%

38.00%

54.00%

52

TWTR-RM

30.50%

44.50%

60.50%

24.00%

38.00%

54.00%

53

BA-RM

35.50%

53.50%

73.50%

31.00%

49.00%

69.00%

Bonds:

№

Asset

Market risk ratesfrom December 29, 2020 through January 8, 2021

Market risk ratesfrom January 11, 2021

S_1_min

S_2_min

S_3_min

S_1_min

S_2_min

S_3_min

1

XS1567051443

7.50%

10.50%

13.50%

5.00%

8.00%

11.00%

2

RU000A0JWHA4

7.50%

8.50%

9.50%

6.00%

7.00%

8.00%

3

RU000A0JXTS9

7.50%

10.50%

13.50%

6.00%

9.00%

12.00%

4

RU000A0ZYYN4

7.50%

8.50%

9.50%

6.00%

7.00%

8.00%

5

RU000A0ZZVE6

7.50%

10.50%

13.50%

6.00%

9.00%

12.00%

6

RU000A102CK5

7.50%

8.50%

9.50%

6.00%

7.00%

8.00%

7

XS0088543193

7.50%

10.50%

13.50%

6.00%

9.00%

12.00%

8

XS0114288789

7.50%

10.50%

13.50%

6.00%

9.00%

12.00%

9

XS0588433267

7.50%

10.50%

13.50%

6.00%

9.00%

12.00%

10

XS0620695204

7.50%

10.50%

13.50%

6.00%

9.00%

12.00%

11

XS0708813810

7.50%

10.50%

13.50%

6.00%

9.00%

12.00%

12

XS0767472458

7.50%

10.50%

13.50%

6.00%

9.00%

12.00%

13

XS0971721450

7.50%

10.50%

13.50%

6.00%

9.00%

12.00%

14

XS1038646078

7.50%

10.50%

13.50%

6.00%

9.00%

12.00%

15

XS1510534677

7.50%

10.50%

13.50%

6.00%

9.00%

12.00%

16

XS1625994022

7.50%

10.50%

13.50%

6.00%

9.00%

12.00%

17

XS1632225154

7.50%

10.50%

13.50%

6.00%

9.00%

12.00%

18

CH0205819441

7.50%

10.50%

13.50%

7.00%

10.00%

13.00%

19

XS0290580595

7.50%

10.50%

13.50%

7.00%

10.00%

13.00%

20

XS0861981180

7.50%

10.50%

13.50%

7.00%

10.00%

13.00%

21

XS0919581982

7.50%

12.50%

17.50%

7.00%

12.00%

17.00%

22

XS1405766384

7.50%

10.50%

13.50%

7.00%

10.00%

13.00%

23

XS1449458915

7.50%

10.50%

13.50%

7.00%

10.00%

13.00%

24

RU000A0JWNE4

7.50%

10.50%

13.50%

7.00%

10.00%

13.00%

25

US912810EY02

13.50%

16.50%

19.50%

12.00%

15.00%

18.00%

26

US912810FB99

13.50%

16.50%

19.50%

12.00%

15.00%

18.00%

27

US912810FE39

13.50%

16.50%

19.50%

12.00%

15.00%

18.00%

28

US9128282F67

13.50%

16.50%

19.50%

12.00%

15.00%

18.00%

29

US9128284V99

13.50%

16.50%

19.50%

12.00%

15.00%

18.00%

30

US9128287B09

13.50%

16.50%

19.50%

12.00%

15.00%

18.00%

31

US912828R366

13.50%

16.50%

19.50%

12.00%

15.00%

18.00%

32

US912828T263

13.50%

16.50%

19.50%

12.00%

15.00%

18.00%

33

US912810QX90

26.50%

29.50%

32.50%

25.00%

28.00%

31.00%

34

US45905U6L39

11.50%

14.50%

17.50%

10.00%

13.00%

16.00%

35

US45905CAA27

25.50%

28.50%

31.50%

24.00%

27.00%

30.00%

Derivatives Market

No

Underlying

Market risk rates from 7:00 pm December 28, 2020 till 7:00 pm January 8, 2021

Market risk rates from 7:00 pm January 8, 2021

MR1

MR2

MR3

MR1

MR2

MR3

1

MIX

11.50%

17.50%

23.50%

10.00%

16.00%

22.00%

2

MXI

11.50%

17.50%

23.50%

10.00%

16.00%

22.00%

3

RTS

14.00%

20.00%

26.00%

12.00%

18.00%

24.00%

4

RTSS

16.50%

25.50%

35.50%

15.00%

24.00%

34.00%

5

RVI

40.00%

55.00%

84.00%

35.00%

50.00%

79.00%

6

AFLT

20.00%

26.00%

37.00%

17.00%

23.00%

34.00%

7

ALRS

20.00%

26.00%

37.00%

17.00%

23.00%

34.00%

8

CHMF

20.00%

26.00%

39.00%

17.00%

23.00%

36.00%

9

GAZR

20.00%

24.00%

31.00%

17.00%

21.00%

28.00%

10

GMKR

20.00%

24.00%

31.00%

17.00%

21.00%

28.00%

11

HYDR

20.00%

26.00%

39.00%

17.00%

23.00%

36.00%

12

LKOH

20.00%

24.00%

31.00%

17.00%

21.00%

28.00%

13

MAGN

20.00%

26.00%

37.00%

17.00%

23.00%

34.00%

14

MGNT

20.00%

27.00%

41.00%

17.00%

24.00%

38.00%

15

MOEX

20.00%

26.00%

34.00%

17.00%

23.00%

31.00%

16

MTSI

20.00%

26.00%

37.00%

17.00%

23.00%

34.00%

17

NLMK

20.00%

27.00%

41.00%

17.00%

24.00%

38.00%

18

NOTK

20.00%

26.00%

37.00%

17.00%

23.00%

34.00%

19

ROSN

20.00%

24.00%

31.00%

17.00%

21.00%

28.00%

20

SBPR

20.00%

23.00%

30.00%

17.00%

20.00%

27.00%

21

SBRF

20.00%

24.00%

31.00%

17.00%

21.00%

28.00%

22

SNGP

20.00%

24.00%

31.00%

17.00%

21.00%

28.00%

23

SNGR

20.00%

26.00%

37.00%

17.00%

23.00%

34.00%

24

TATN

20.00%

27.00%

40.00%

17.00%

24.00%

37.00%

25

TRNF

20.00%

26.00%

39.00%

17.00%

23.00%

36.00%

26

YNDF

20.00%

25.00%

35.00%

17.00%

22.00%

32.00%

27

GMKN

20.00%

24.00%

31.00%

17.00%

21.00%

28.00%

28

VTBR

20.00%

24.00%

31.00%

17.00%

21.00%

28.00%

29

FEES

21.00%

30.00%

47.00%

18.00%

27.00%

44.00%

30

RTKM

23.00%

33.00%

45.00%

20.00%

30.00%

42.00%

31

POLY

31.00%

41.00%

62.00%

28.00%

38.00%

59.00%

32

IRAO

34.00%

47.00%

72.00%

31.00%

44.00%

69.00%

33

PLZL

38.00%

52.00%

81.00%

35.00%

49.00%

78.00%

34

AFKS

38.00%

52.00%

81.00%

35.00%

49.00%

78.00%

35

FIVE

38.00%

52.00%

81.00%

35.00%

49.00%

78.00%

36

TCSI

38.00%

52.00%

81.00%

35.00%

49.00%

78.00%

37

MAIL

38.00%

52.00%

81.00%

35.00%

49.00%

78.00%

38

Si

7.50%

9.50%

11.50%

6.00%

8.00%

10.00%

39

Eu

7.50%

9.50%

11.50%

6.00%

8.00%

10.00%

40

CY

7.50%

9.50%

11.50%

6.00%

8.00%

10.00%

41

AUDU

7.00%

9.00%

12.00%

6.00%

8.00%

11.00%

42

ED

4.50%

6.00%

9.00%

3.50%

5.00%

8.00%

43

GBPU

6.00%

9.00%

13.00%

5.00%

8.00%

12.00%

44

UCAD

5.00%

7.00%

10.00%

4.00%

6.00%

9.00%

45

UCHF

5.00%

7.00%

10.00%

4.00%

6.00%

9.00%

46

UINR

6.00%

9.00%

13.00%

5.00%

8.00%

12.00%

47

UJPY

6.00%

9.00%

13.00%

5.00%

8.00%

12.00%

48

UTRY

17.00%

26.00%

36.00%

15.00%

24.00%

34.00%

49

UUAH

23.00%

32.00%

49.00%

21.00%

30.00%

47.00%

50

ALMN

12.00%

18.00%

24.00%

10.00%

16.00%

22.00%

51

BR

25.00%

30.00%

38.00%

20.00%

25.00%

33.00%

52

CL

35.00%

40.00%

48.00%

30.00%

35.00%

43.00%

53

Co

10.00%

14.00%

20.00%

8.00%

12.00%

18.00%

54

GLD

10.00%

16.00%

23.00%

8.00%

14.00%

21.00%

55

GOLD

8.00%

11.00%

16.00%

6.00%

9.00%

14.00%

56

Nl

13.00%

19.00%

27.00%

11.00%

17.00%

25.00%

57

SILV

16.00%

21.00%

29.00%

14.00%

19.00%

27.00%

58

SLV

18.00%

24.00%

31.00%

16.00%

22.00%

29.00%

59

SUGR

17.00%

24.00%

36.00%

15.00%

22.00%

34.00%

60

Zn

12.00%

18.00%

24.00%

10.00%

16.00%

22.00%

61

NG

25.00%

35.00%

47.00%

20.00%

30.00%

42.00%

Standardized OTC Derivatives market

№

Name

Currency

FX risk ratefrom 7:00 pm December 28, 2020 till 7:00 pm January 8, 2021

FX risk ratefrom 7:00 pm January 8, 2021

1

FX Risk Rate

USD

7.50%

6.00%

2

FX Risk Rate

EUR

7.50%

6.00%

3

FX Risk Rate

CHF

9.00%

7.00%

MIL OSI