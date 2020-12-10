В Брянской области прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о халатности, повлекшей гибель людей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Брянской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации г. Брянска. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц).

По версии следствия, чиновник с 2016 г. не организовывал должным образом работу по отлову, транспортировке и содержанию бездомных животных. При этом на территории г. Брянска сложилась неблагоприятная обстановка в этой сфере, количество бездомных собак постоянно увеличивалось, они неоднократно проявляли агрессию по отношению к людям.

Вследствие халатного отношения чиновника к исполнению своих обязанностей в результате нападения бродячих собак 13 местным жителям причинены телесные повреждения, трое от полученных травм скончались.

После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Бежицкий районный суд г. Брянска.

MIL OSI