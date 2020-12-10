В Кузбассе построят пять межпоселковых газопроводов

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

10 декабря 2020, 20:00

В Кузбассе завершены проектно-изыскательские работы для строительства пяти межпоселковых газопроводов в Кемеровском районе.

Планируется построить 34 км газопроводов, которые позволят начать первичную газификацию четырех населенных пунктов Кемеровского района — пос. Новостройка, с. Березово, д. Сухая речка, д. Пугачи, а также расширить возможность подключения к природному газу домовладений с. Ягуново и д. Сухово.

В перспективе будут созданы условия для газификации более 5 тыс. жилых домов, а также котельных и социальных объектов.

В настоящее время по трем объектам получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

Строительство газопроводов начнется в 2021 году после завершения конкурентных процедур на выполнение строительно-монтажных работ.

Проект реализуется в рамках Программы газификации регионов РФ, финансируемой ПАО «Газпром». Проектирование организовано ООО «Газпром межрегионгаз». Единым техническим заказчиком является ООО «Газпром инвест» в лице филиала «Газпром газификация».

Справка

Программа газификации регионов РФ ПАО «Газпром» реализуется совместно с органами власти субъектов Российской Федерации. При этом компания финансирует строительство газопроводов до населенных пунктов, а региональная администрация обеспечивает строительство уличных сетей и подготовку потребителей к приему газа.

ООО «Газпром газораспределение Томск» входит в Группу «Газпром межрегионгаз», в рамках реализации Программы газификации выполняет функции субзаказчика и осуществляет мероприятия, направленные на получение исходно-разрешительной документации и технических условий для проектирования и строительства объектов.

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