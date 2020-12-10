Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#Космодромы#Восточный#OneWeb10.12.2020 13:08

В районах падения отделяющихся частей ракеты-носителя начались предпусковые работы

Специалисты Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, входит в периметр Госкорпорации «Роскосмос») приступили к проведению подготовительных работ в районах падения успешно отработанных отделяющихся частей ракеты-носителя на территории Якутии — в Алданском и Кобяйском районах, а также в Зейском районе Амурской области.

В настоящий момент в районах падения представители Научно-исследовательского института стартовых комплексов имени В.П. Бармина (филиал ЦЭНКИ, входит в состав) Госкорпорации «Роскосмос», ЭкоТрас, Федерального научно-производственного центра «Нижегородский научно-исследовательский институт радиотехники», Производственно-коммерческого авиационного предприятия «Дельта-К» и Государственного автономного учреждения Амурской области «Амурская авиабаза» осуществляют транспортировку и установку необходимого оборудования. Работы проводятся в рамках обеспечения безопасности территорий, населения и экологической ситуации в районах падения. В общей сложности мероприятия по подготовке трассы и послепусковые обследования продлятся до конца декабря 2020 года.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 космическими аппаратами OneWeb с космодрома Восточный намечен на декабрь этого года. Это будет первый запуск аппаратов группировки OneWeb с Восточного в рамках контрактов компании «Главкосмос» (дочернее предприятие Госкорпорации «Роскосмос») с европейским поставщиком пусковых услуг Arianspace и российско-французской Starsem.

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