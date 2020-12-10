В Россию из Испании экстрадирован первый заместитель председателя регионального отделения спортивного общества «Динамо», обвиняемый в растрате

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

По требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентные органы Королевства Испания экстрадировали в Россию Владимира Михалевского. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

По версии следствия, Михалевский, занимая должность первого заместителя председателя Московской городской организации общественно-государственного объединения «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо», используя свое служебное положение, совершил растрату вверенного ему имущества. Тем самым он причинил спортивному обществу ущерб в размере более 21 млн руб.

После совершения преступления Михалевский скрылся от правоохранительных органов и был объявлен в розыск.

В декабре 2019 г. его задержали в Испании. Генеральная прокуратура Российской Федерации направила зарубежным коллегам запрос о его выдаче, который в октябре 2020 г. был удовлетворен.

Выдачи обвиняемого в Россию удалось добиться благодаря тесному взаимодействию Генеральной прокуратуры Российской Федерации с компетентными органами Королевства Испания.

В сопровождении сотрудников ФСИН России и российского бюро Интерпола Владимир Михалевский будет доставлен в Москву.

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