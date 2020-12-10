В Россию из Франции экстрадирован гражданин, признанный виновным в похищении человека

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

По требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентные органы Французской Республики экстрадировали в Россию Гусейна Магомедова для приведения в исполнение приговора Буйнакского городского суда Республики Дагестан от 11 марта 2011 г.

Тогда он был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а, з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека), п. «а» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы, не связанное с его похищением), пп. «а, в» ч. 2 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средство без цели хищения). Суд приговорил его к 7 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Установлено, что в ноябре 2009 года в г. Буйнакске Магомедов с сообщниками похитил человека с целью получения выкупа за его освобождение, завладев при этом автомобилем.

В связи с тем, что Магомедов скрылся от правоохранительных органов, он был объявлен в федеральный, а затем по поручению Генеральной прокуратуры Российской Федерации и в международный розыск.

В апреле 2018 года осужденного задержали во Франции, после чего Генпрокуратура России обратилась к компетентным органам этой страны с запросом о его выдаче. Благодаря слаженным действиям удалось добиться положительного решения.

В сопровождении спецконвоя Гусейн Магомедов будет доставлен в г. Москву.

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