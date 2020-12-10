В. Смирнов принял участие во II Международной научно-практической конференции «Диалог культур и цивилизаций»

Source: Russia – Council of the Federation

Научная дискуссия о месте нашей страны в социокультурных цивилизационных процессах крайне важна, считает сенатор.

Заместитель председателя Комитета СФ по науке, образованию и науке Виктор Смирнов СмирновВиктор Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ивановской области принял участие в режиме видеоконференции во II Международной научно-практической конференции «Диалог культур и цивилизаций».

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Организаторами мероприятия, охватившего более 250 участников из России и зарубежных стран, выступили Московский государственный лингвистический университет совместно с Институтом всеобщей истории РАН.

Виктор Смирнов

Участники обсудили развитие межрелигиозного диалога в контексте противодействия угрозам и вызовам сегодняшнего дня, современные общественные трансформации в условиях широко распространяемой в социальных коммуникациях цифровизации.

Традиции российской философской мысли являются прочной основой и для культурологических дисциплин, и для определения законодательных приоритетов

Виктор Смирнов в своем выступлении отметил, что стремление народов сохранить свою историческую идентичность предопределяет отказ от универсализации национального законодательства о культуре и образовании.

Виктор Смирнов

«Выводы науки, безусловно, будут восприняты российскими парламентариями для реализации положений обновленной Конституции Российской Федерации в отраслевом законодательстве», — добавил он.

По мнению Виктора Смирнова, научные изыскания в гуманитарных науках не менее важны, чем в точных.

«Традиции российской философской мысли являются прочной основой и для культурологических дисциплин, и для определения законодательных приоритетов», — заключил парламентарий.

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