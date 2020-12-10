В Совете Федерации обсудили гарантии реализации конституционных прав граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь

Source: Russia – Council of the Federation

Заседание «круглого стола» на эту тему провела И. Рукавишникова.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова РукавишниковаИрина Валерьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области провела «круглый стол» на тему «Гарантии реализации конституционных прав граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь».

Сомодератором мероприятия, прошедшего в режиме видеоконференцсвязи, стала председатель Комитета СФ по социальной политике Инна Святенко. СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы В заседании также приняла участие заместитель председателя этого Комитета Татьяна Кусайко. КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области

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Инна Святенко отметила первоочередную важность соблюдения конституционных прав граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь. По словам сенатора, в настоящее время, в период пандемии необходимо предусмотреть методы оказания медицинской помощи для всех, кто в ней нуждается.

Понимая, что без непрерывной реабилитации не удастся достичь желаемого результата, продумываются различные формы и методы

«В рамках работы Комитета СФ по социальной политике уже рассматривались те информационные методы, новые платформы, которые дают на этот период возможность реабилитации детей в дистанционном режиме. Но, конечно, ни одна дистанционная реабилитация не заменит очную. Тем не менее, понимая, что без непрерывной реабилитации не удастся достичь желаемого результата, продумываются различные формы и методы», — сказала парламентарий.

В ходе мероприятия Ирина Рукавишникова рассказала, что социальной защите лиц с ограниченными возможностями здоровья, доступности для них медицинской помощи, а также информатизации здравоохранения, уделяется очень много внимания.

Сенатор напомнила, что в Совете Федерации ранее состоялся ряд мероприятий, итоги которых затем нашли отражение в проектах федеральных законов и в подзаконных нормативных актах. «В частности, 2 декабря Совет Федерации одобрил федеральный закон, внесённый первым заместителем Председателя СФ Андреем Турчаком. ТурчакАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Псковской области Благодаря этому закону граждане с ограниченными возможностями здоровья смогут получать технические средства реабилитации по месту пребывания или фактического проживания», — отметила парламентарий.

Кроме того, Правительство РФ внесло ряд законопроектов, направленных на предоставление отдельных мер социальной защиты с использованием электронного социального сертификата. С помощью такого сертификата станет возможно обеспечивать инвалидов и лиц, пострадавших на производстве, техническими средствами реабилитации с подходящим конкретному человеку функционалом, сказала Ирина Рукавишникова.

Сенатор отметила, что Постановлением Правительства от 9 апреля 2020 г. упрощён порядок признания гражданина инвалидом. С 1 марта 2020 года по 1 марта 2021 года медико-социальная экспертиза проводится без его личного присутствия. Ранее установленная группа инвалидности продлевается автоматически на 6 месяцев. «По информации Министерства труда и социальной защиты РФ, упрощённым порядком установления инвалидности за семь месяцев уже воспользовались более миллиона граждан».

«Круглый стол» на тему «Гарантии реализации конституционных прав граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь»

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Ирина Рукавишникова

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«Круглый стол» на тему «Гарантии реализации конституционных прав граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь»

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«Круглый стол» на тему «Гарантии реализации конституционных прав граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь»

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«Круглый стол» на тему «Гарантии реализации конституционных прав граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь»

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В то же время, продолжила Ирина Рукавишникова, несмотря на эти достижения, еще остается ряд аспектов, которые требуют пристального внимания. В частности, это длительные очереди на госпитализацию, в том числе для оказания высокотехнологичной медицинской помощи в специализированных федеральных центрах. «Имеются также проблемы, связанные с обеспечением бесплатного проезда инвалидов к месту лечения и обратно», — отметила законодатель.

Татьяна Кусайко в своем выступлении отметила важность масштабного развития цифровой медицины, в частности телемедицинских технологий, и подготовки соответствующих медработников. «Закон о телемедицине, вступивший в силу в Российской Федерации в 2018 году, позволяет проводить в дистанционном режиме консультации по вопросам профилактики, диагностики, мониторинга состояния здоровья пациента. Развитие телемедицинских технологий имеет огромный потенциал, особенно в сфере реабилитации, удаленного мониторинга пациентов после прохождения стационарного лечения», — подчеркнула сенатор.

Закон о телемедицине, вступивший в силу в Российской Федерации в 2018 году, позволяет проводить в дистанционном режиме консультации по вопросам профилактики, диагностики, мониторинга состояния здоровья пациента

В мероприятии также приняли участие заместитель председателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования Юрий Нечепоренко, заместитель руководителя рабочего аппарата Уполномоченного по правам человека в РФ Тарас Федотов, директор Научно-практического центра медико-социальной реабилитации инвалидов им. Л.И. Швецовой Светлана Воловец, президент Попечительского совета благотворительного фонда помощи незрячим и слабовидящим детям «По зову сердца» Диана Гурцкая, представители Генеральной прокуратуры РФ, Министерства здравоохранения РФ, Министерства труда и социальной защиты РФ, Росздравнадзора, органов государственной власти субъектов РФ, научного и экспертного сообщества.

По итогам работы «круглого стола» принято решение подготовить и направить в адрес уполномоченных органов государственной власти рекомендации, в которых будут отражены предложения по повышению эффективности реализации конституционных прав граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь.

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