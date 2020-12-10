В. Харлов обсудил с жителями Ульяновской области решение актуальных вопросов в сфере здравоохранения и водоснабжения

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел личный приём граждан в Новомалыклинском районе региона.

Член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель в верхней палате парламента от исполнительного органа государственной власти Ульяновской области Вадим Харлов ХарловВадим Борисовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ульяновской области в рамках выездной «муниципальной недели» провёл личный приём граждан.

В ходе приема были рассмотрены два серьезных вопроса, касающихся сферы здравоохранения и качества водоснабжения в Новомалыклинском районе Ульяновской области.

На сегодняшний день вопрос здравоохранения — главный для граждан

В разговоре принял участие первый заместитель главы администрации муниципального образования «Новомалыклинский район» Александр Альхименко, который озвучил основные проблемы граждан. В частности, здесь остро стоит вопрос обеспечения населения качественной питьевой водой, в селе Нижняя Якушка района требуется бурение новой водозаборной скважины.

«Важно не допустить чрезвычайной ситуации с подачей питьевой воды, качество воды необходимо привести в соответствие с санитарно-химическими показателями», — заявил Вадим Харлов.

По словам сенатора, в селе Елховый Куст этого района жителям необходим новый фельдшерско-акушерский пункт, строительство которого требуется осуществить в кратчайшие сроки.

«На сегодняшний день вопрос здравоохранения — главный для граждан. В селах жизненно необходим качественно оборудованный ФАБ, так как он является практически единственным во всей округе. Решением этой проблемы может стать строительство модульного фельдшерско-акушерского пункта», — отметил сенатор.

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