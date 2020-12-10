Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор пообщался с уфимцами в режиме видеосвязи.

Член Комитета Совета Федерации по экономической политике, представитель от законодательного органа государственной власти Республики Башкортостан Ирек Ялалов ЯлаловИрек Ишмухаметовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Башкортостан провел прием граждан в режиме видеосвязи.

В ходе приема был поднят ряд социально значимых вопросов, рассказал сенатор.

Ирек Ялалов

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Ирек Ялалов провел прием граждан в режиме видеосвязи

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Ирек Ялалов провел прием граждан в режиме видеосвязи

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Ирек Ялалов провел прием граждан в режиме видеосвязи

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Ирек Ялалов провел прием граждан в режиме видеосвязи

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Ирек Ялалов провел прием граждан в режиме видеосвязи

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Жители Орджоникидзевского района города Уфы попросили продолжить благоустройство исторического сквера перед Домом детского творчества «Новатор» для создания полноценной комфортной городской среды. Жители Кировского района города обратились за содействием в строительстве ледового городка, катка и хоккейной коробки в микрорайоне «Цветы Башкирии». Члены садового товарищества «Нижнее Дудкино» Кировского района города Уфы подняли вопрос благоустройства паромной переправы. Многодетная жительница Кировского района, работающая вместе с мужем в системе здравоохранения, попросила оказать содействие в устройстве ребенка, не достигшего трехлетнего возраста, в муниципальный детский сад.

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, не все желающие смогли попасть на прием, многие обращения поступили в электронном виде

«В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, не все желающие смогли попасть на прием, многие обращения поступили в электронном виде», — отметил сенатор.

По его словам, решение всех вопросов взято на контроль, по ним назначены конкретные сроки исполнения и даны соответствующие поручения.

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