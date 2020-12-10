В Чувашии газифицировали две новые АГНКС

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

10 декабря 2020, 16:00

Специалисты АО «Газпром газораспределение Чебоксары» выполнили работы по врезке в газораспределительные сети двух новых автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС), расположенных в Чебоксарском и Козловском районах Чувашской Республики, для заправки транспорта метаном.

По словам генерального директора АО «Газпром газораспределение Чебоксары» Кияметдина Мифтахутдинова: «Газовики Республики свои обязательства по технологическому присоединению выполнили в короткие сроки. Отрадно осознавать, что сеть АГНКС в республике последовательно расширяется, а значит природный газ в качестве экологически чистого и экономичного вида топлива становится доступным все большему числу потребителей».

Ввод АГНКС в эксплуатацию запланирован до конца года, после завершения пуско-наладочных работ.

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