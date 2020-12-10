«Газпром газораспределение Челябинск» закончил реконструкцию газопровода в городе Златоуст

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Новости проектов и регионов

10 декабря 2020, 16:10

«Газпром газораспределение Челябинск» завершил реконструкцию газопровода на участке от газораспределительной станции до завода «Булат». Стальной газопровод был проложен в первые годы газификации города Златоуста, у него истек срок службы и по результатам экспертизы было принято решение его заменить. Новый полиэтиленовый газопровод диаметром 500 мм имеет пропускную способность 60 тыс. м3/ч, а его протяженность составляет 4,6 километра.

Строительство началось в августе 2019 года и осложнялось тем, что трасса проходит по сложному рельефу — Златоуст располагается в горной местности, с резкими перепадами высот. На некоторых участках залегание трубопровода составляет более 4-х метров под землей. Кроме того, строительство проходило в условиях плотной городской застройки, наличия разветвленной сети подземных коммуникаций и многочисленных родников. В местах прохождения под улицей Ленина — одной из основных транспортных артерий города — прокладка нового полиэтиленового газопровода осуществлялась методом наклонно-направленного бурения, чтобы не останавливать движение.

«Необходимость реконструкции обусловлена задачей повышения безопасности и бесперебойности газоснабжения. Реконструированный газопровод обеспечивает газом 364 многоквартирных дома, 3 тысячи частных домов и более 100 промышленных и коммунальных предприятий. Все подключения пройдут без снижения и прекращения подачи природного газа потребителям», — отметил генеральный директор АО «Газпром газораспределение Челябинск» Владимир Серадский.

Расчетный срок службы нового подземного полиэтиленового газопровода составляет 50 лет.

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