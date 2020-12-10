«Газпром» значительно модернизирует систему газоснабжения Санкт-Петербурга

Source: Gazprom in Russian
Релиз
10 декабря 2020, 16:55
Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и Губернатор г. Санкт-Петербурга Александр Беглов подписали программу развития газоснабжения и газификации города на новый пятилетний период — 2021–2025 годы.
Инвестиции «Газпрома» предусмотрены в объеме 11,247 млрд руб. — это в 3,3 раза больше, чем в 2016–2020 годах.
Согласно документу, компания построит три новые газораспределительные станции (ГРС). Самая мощная из них — «Санкт-Петербург» — будет располагаться к югу от города. Ее проектная производительность составит 1,2 млн куб. м газа в час с возможностью дальнейшего увеличения до 1,8 млн куб. м. Она заменит три ГРС, находящиеся сейчас в черте города, — «Южная ТЭЦ», «Шоссейная» и «Московская Славянка».
Еще одна ГРС будет построена возле Сестрорецка и повысит надежность газоснабжения потребителей в северо-западной части города. С запуском новой ГРС «Сестрорецк» будут выведены из эксплуатации расположенные на территории Санкт-Петербурга станции «Конная Лахта» и «Северо-Западная ТЭЦ».
Третья ГРС — «Восточная-2» — будет размещена во Всеволожском районе Ленинградской области. Станция станет важным источником газоснабжения для восточной части Санкт-Петербурга и прилегающих территорий, где развивается жилищное строительство.
Кроме того, планируется проложить распределительный газопровод для подключения потребителей в промышленной зоне «Шушары».
«Газпром» и Санкт-Петербург ведут системную работу по развитию газоснабжения и газификации. В настоящее время действует программа на 2016–2020 годы. На 1 января 2020 года уровень газификации города составил 83,6%.
К 2026 году технически возможная сетевая газификация Санкт-Петербурга будет полностью завершена.
Газификация Санкт-Петербурга
уровень газификации Санкт-Петербурга по состоянию на 1 января 2020 года
млрд руб.
общий объем запланированных инвестиций «Газпрома» на газификацию Санкт-Петербурга в 2021–2025 годах
Газификация регионов Российской Федерациипо состоянию на 1 января 2020 года
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