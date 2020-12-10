Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

10 декабря 2020, 18:35

9 декабря в Республике Башкортостан состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса «Налогоплательщик года».

Конкурс проводится в Республике с 2019 года, его основная цель — отметить компании, которые отличаются высоким уровнем налоговой дисциплины и прозрачным ведением бизнеса. Он призван популяризировать опыт работы лучших налогоплательщиков региона и повысить общественную значимость своевременной уплаты налогов в региональный бюджет.

По итогам конкурса компании «Газпром межрегионгаз Уфа» и «Газпром газораспределение Уфа» были удостоены дипломов второй степени. За 2019 год компании в общем перечислили в бюджеты всех уровней Республики более двух миллиардов рублей.

«Мы серьезно относимся к своим финансовым обязательствам, и понимаем, что своевременная уплата налогов — это не только наша обязанность, но и наш вклад в развитие и процветание региона», — отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» — управляющей организации ПАО «Газпром газораспределение Уфа» Альберт Лукманов.

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