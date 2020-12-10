Г. Карелова и Н. Журавлев провели совещание о ходе исполнения Постановления СФ о социально-экономическом развитии Норильска

Source: Russia – Council of the Federation

Мероприятие состоялось в режиме видеоконференции.

В Совете Федерации состоялось совещание о ходе исполнения Постановления СФ о социально-экономическом развитии города Норильска Красноярского края.

Постановление СФ было подготовлено по итогам совместного выездного совещания Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, Комитета СФ по экономической политике и Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике.

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Совещание в режиме видеоконференции провели заместители Председателя СФ Галина Карелова КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области и Николай Журавлев. ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области

В мероприятии приняли участие председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров, МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия сенаторы Андрей Шевченко, ШевченкоАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Оренбургской области Сергей Горняков, ГорняковСергей Васильевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Волгоградской области Валерий Семенов, СеменовВалерий Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Красноярского края первый заместитель Министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков, первый заместитель Министра здравоохранения РФ Игорь Каграманян, заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Никита Стасишин, заместитель Министра природных ресурсов и экологии РФ Константин Румянцев, директор департамента бюджетной политики в отраслях экономики Министерства финансов РФ Михаил Санакоев, заместитель председателя правительства Красноярского края Анатолий Цыкалов, вице-президент по федеральным и региональным программа ПАО «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» Андрей Грачев.

Мониторинг за реализацией Постановления Совета Федерации, которое включает в себя предложения по улучшению социальной, экологической, жилищной, коммунальной и других сфер в городе Норильске, осуществляется на регулярной основе

Николай Журавлев подчеркнул, что мониторинг за реализацией Постановления Совета Федерации, которое включает в себя предложения по улучшению социальной, экологической, жилищной, коммунальной и других сфер в городе Норильске, осуществляется на регулярной основе. «Профильные комитеты находятся в тесном взаимодействии с министерствами и представителями Красноярского края. Уже есть конструктивные наработки, ход совместной работы остаётся у нас на пристальном контроле».

Галина Карелова обратила особое внимание на необходимость своевременной реализации мероприятий, касающихся развития социальной инфраструктуры города и системы здравоохранения.

Совещание о ходе исполнения Постановления Совета Федерации «О социально-экономическом развитии города Норильска Красноярского края»

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Галина Карелова

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Николай Журавлев

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Совещание о ходе исполнения Постановления Совета Федерации «О социально-экономическом развитии города Норильска Красноярского края»

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Совещание о ходе исполнения Постановления Совета Федерации «О социально-экономическом развитии города Норильска Красноярского края»

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«Важно создать благоприятные условия для жизни людей, реализовать мероприятия по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и переоснащению объектов образования, здравоохранения, социального обслуживания», — сказала вице-спикер СФ. Галина Карелова также подчеркнула значимость оперативной разработки новой комплексной программы социально-экономического развития Норильска, учитывающей предложения правительства Красноярского края, органов местного самоуправления и муниципалитетов.

Участники совещания затронули тему подготовки к заключению четырехстороннего соглашения, которое будет положено в основу реализации плана по социально-экономическому развитию Норильска. Были подняты такие вопросы, как реновация жилищного фонда, развитие социальной инфраструктуры, обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, проведение инвентаризации объектов капитального строительств объектов федеральной собственности и другие.

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