Е. Алтабаева провела дистанционный приём граждан

Source: Russia – Council of the Federation

Большинство обращений жителей Севастополя касались вопросов собственности на недвижимое имущество и функционирования системы жилищно-коммунального хозяйства.

Представитель в верхней палате парламента от исполнительного органа государственной власти города Севастополя, член Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности Екатерина Алтабаева АлтабаеваЕкатерина Борисовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Севастополя по телефону ответила на вопросы севастопольцев, записавшихся на приём.

Екатерина Алтабаева по телефону ответила на вопросы севастопольцев, записавшихся на приём

Большинство обращений жителей города касались вопросов собственности на недвижимое имущество и функционирования системы жилищно-коммунального хозяйства.

Севастопольцев интересует, как можно получить необходимые социальные услуги в условиях пандемии COVID-19

«Ко мне обратились люди, проживающие в общежитиях, желающие приватизировать жилое помещение и разделить лицевые счета. Также жители подняли вопрос о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно. Здесь речь идёт об исполнении одного из наших региональных законов, в соответствии с которым земельные участки, находящиеся в собственности города Севастополя, могут быть предоставлены отдельным категориям граждан бесплатно. К ним, в частности, относятся многодетные семьи, репрессированные граждане, ликвидаторы ЧАЭС», — рассказала Екатерина Алтабаева.

Кроме этого, по словам сенатора, севастопольцев интересует, как можно получить необходимые социальные услуги в условиях пандемии COVID-19. Горожане обратились за содействием в решении вопросов водоотведения отдельных районов города, обустройства пешеходной зоны около детского дошкольного учреждения.

Екатерина Алтабаева

«Есть вопросы, на которые достаточно устного ответа, а есть такие, которые требуют системной работы. Для этого необходимо и заявление от гражданина, и копии документов», — отметила Екатерина Алтабаева.

Законодатель подчеркнула, что решение всех вопросов, озвученных во время приёма граждан, взято ею под личный контроль, назначены сроки исполнения и даны соответствующие поручения.

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