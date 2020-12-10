Л. Гумерова: Ничто и никогда не заменит живого общения учителя и ученика

Source: Russia – Council of the Federation

Поправки в закон «Об образовании в Российской Федерации» не предусматривают переход на полное дистанционное обучение.

Председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан прокомментировала законопроект об изменении статьи 16 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», который касается применения дистанционных образовательных технологий. «Внесенная инициатива совершенно не предполагает перехода на дистанционное обучение».

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Сенатор напомнила, что инициатива родилась после поступления в Совет Федерации обращений граждан, когда весной этого года в силу сложившейся эпидемиологической ситуации, чтобы обеспечить непрерывность образовательного процесса, многим пришлось перейти на дистанционный формат обучения. Среди проблем, с которыми сталкивались родители, председатель Комитета СФ назвала долгое нахождение ребенка у компьютера, низкую скорость интернета, отсутствие достаточного количества гаджетов для двух и более детей в семье. По оценкам экспертов, добавила сенатор, возросла в 2–3 раза и нагрузка на учителей.

«Именно поэтому, чтобы урегулировать все вопросы и дать ответ на запрос общества, вместе с профильными ведомствами мы проработали порядок того, как должно быть организовано дистанционное образование».

Дистанционные образовательные технологии уже присутствуют в нашей жизни, они уже закреплены в законе «Об образовании»

Лилия Гумерова отметила, что дистанционные образовательные технологии уже присутствуют в нашей жизни, они уже закреплены в законе «Об образовании». Но, по словам сенатора, каждый директор школы сам принимает решение, каким образом будет организован учебный процесс. «Мы считаем, что за этим должна стоять гарантия государства. Когда четко по закону Министерство просвещения пропишет эти правила для общеобразовательных учреждений, а Министерство науки и высшего образования – для вузов, то и государство должно гарантировать и скорость интернета, и работу отечественных платформ, и снабжение техникой, соответствующую оплату труда педагогов».

Председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре подчеркнула, что сенаторы не ставят своей целью полноформатный переход только на дистанционные образовательные технологии. «Ничто и никогда не заменит живого общения учителя и ученика».

«Мы открыты к диалогу и готовы услышать предложения, которые поступят от педагогов, родительской общественности и самих ребят», — добавила Лилия Гумерова.

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