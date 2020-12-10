М. Львова-Белова: Интернат должен быть временным, а не постоянным местом проживания для детей-сирот

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в заседании «круглого стола» на тему реабилитации детей-инвалидов в домах-интернатах.

Член Комитета СФ по социальной политике Мария Львова-Белова Львова-БеловаМария Алексеевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Пензенской области приняла участие в заседании «круглого стола» на тему реабилитации детей-инвалидов в домах-интернатах. Мероприятие, организованное Российской академией образования, прошло в онлайн-формате.

В своем выступлении сенатор отметила, что на протяжении ряда лет государственные, общественные и церковные организации прилагают усилия для улучшения ситуации в отношении сирот и детей-инвалидов, оставшихся без попечения родителей.

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«Сейчас все чаще наблюдается тенденция воспитания ребенка в условиях, приближенных к домашним. Крупные коллективы заменяются более мелкими группами семейного типа. При этом мы еще даже не в середине пути, а только в самом начале. Настолько многослойна и сложна задача, которая перед нами стоит», — считает Мария Львова-Белова.

Сейчас все чаще наблюдается тенденция воспитания ребенка в условиях, приближенных к домашним

По ее словам, теперь в профессиональном сообществе уже не употребляется формулировка «необучаемый» в отношении ребенка, вне зависимости от нарушений развития. Сенатор полагает, что необходимо делать ставку на качественное образование воспитанников домов-интернатов. Это ведущий фактор успешной социализации ребят после выпуска.

«В период пандемии многие интернаты оказались в изоляции. Отсутствие контакта с внешним миром привело к повышению напряженности и тревоги у ребят. Считаю, что открытость и взаимодействие с различными организациями, а также наличие внешнего общественного контроля должны стать основным принципом работы подобных учреждений», — отметила Мария Львова-Белова.

По мнению сенатора, важно, чтобы дети-инвалиды осваивали новые информационные технологии. Грамотное владение Интернетом сегодня — это новые возможности развития, образования, общения и трудоустройства. Данному направлению следует уделить особое внимание при разработке специализированных программ.

Парламентарий подчеркнула, что нужно стремиться к тому, чтобы интернат был местом временного, а не постоянного проживания. «Важно уходить от содержания детей под надзором — к возвращению их в родной дом. Если по каким‑то причинам кровные родители не могут взять ребенка, нужно делать все возможное для того, чтобы он воспитывался в приемной семье. Для этого у каждого учреждения должна быть выработана своя стратегия и «дорожная карта», — добавила Мария Львова-Белова.

Сенатор также сообщила, что готова содействовать продвижению на федеральном уровне новых законодательных инициатив, связанных с реабилитацией детей-инвалидов в домах-интернатах, а также намерена участвовать в реформировании системы подобных учреждений по всей стране.

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