Награждены победители корпоративного конкурса в сфере охраны труда

Source: Gazprom in Russian

Релиз

10 декабря 2020, 16:45

В ходе заседания Правления ПАО «Газпром» состоялось награждение победителей конкурса на лучшее дочернее общество по организации работ по охране труда за 2017–2019 годы.

Лучшим среди организаций, обеспечивающих добычу, переработку и хранение газа, признано ООО «Газпром добыча Астрахань», второе место присуждено ООО «Газпром ПХГ», третье — ООО «Газпром добыча Уренгой».

Среди организаций в области транспортировки газа первое место заняло ООО «Газпром трансгаз Югорск», второе — ООО «Газпром трансгаз Ухта», третье — ООО «Газпром трансгаз Самара».

Победителем среди организаций, отвечающих за поддержку и развитие инфраструктуры, стало ООО «Газпром информ», на втором месте — ООО «Газпром флот», на третьем — ООО «Газпром Новоуренгойский газохимический комплекс».

Справка

Конкурс на лучшее дочернее общество ПАО «Газпром» по организации работ по охране труда проводится раз в три года. Первый конкурс состоялся в 2017 году — по результатам работы в 2014–2016 годах.

Эффективность систем управления охраной труда оценивается с использованием комплексной методики. В частности, учитываются уровень производственного травматизма, условия труда и квалификация специалистов, отвечающих за обеспечение безопасности на рабочих местах.

Среди основных целей конкурса — распространение передового опыта по организации работ в сфере охраны труда.

Управление информации ПАО «Газпром»

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