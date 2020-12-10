На КС «Казачья» впервые произвели замену силикагеля

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Новости проектов и регионов

10 декабря 2020, 15:00

На КС «Казачья» впервые произведена замена силикагеля в адсорбционных колоннах Установки подготовки газа к транспорту (УПГТ). Масштабные и трудоемкие работы выполнены на пяти из десяти адсорберах станции.

С начала года КС «Казачья» активно задействована в транспортировке газа для газопровода «Турецкий поток». Работающая в составе компрессорной УПГТ все это время успешно обеспечивает контрактное качество поставляемого голубого топлива, избавляя его от лишней влаги и механических примесей.

Замена силикагеля — необходимое условие для нормальной работы станции. Она производится не реже одного раза в три года, после тщательного мониторинга работы адсорберов специализированными лабораториями.

Выгрузка использованного силикагеля и загрузка нового на КС «Казачья» производилась впервые. Сложность проведения работ была связана прежде всего с размерами колонн, каждая из них высотой более 14 метров (что сравнимо с пятиэтажным домом) и диаметром 4,6 метров. В каждый адсорбер засыпано по 20 тонн глиноземных шаров и более 106 тонн силикагеля. Все работы выполнялись собственными силами на протяжении двух месяцев в условиях бесперебойной подачи газа на экспорт для «Турецкого потока».

Замене адсорбента предшествовал период тщательной подготовки. Для этого со складов были перевезены около четырех тысяч бочек с новым силикагелем, доставлено специальное оборудование. Трудоемкий процесс проходил в строгом соблюдении плана-графика ведения работ. Многое зависело и от погоды, ведь силикагель нельзя менять не только в дождь, но даже при повышенной влажности воздуха. Для усиления штата рабочих бригад Анапского ЛПУМГ на помощь были привлечены специалисты Краснодарского управления.

«На данный момент требуемые технологические операции по замене силикагеля линии А210 ЦПГТ КС „Казачья“ завершены, — отметил начальник Анапского ЛПУМГ Александр Руденко. — Установка подготовки газа к транспорту находится в эксплуатации в полной мощности и продолжает обеспечивать экспортный транспорт газа с требуемыми параметрами его качества».

Справка

ООО «Газпром трансгаз Краснодар» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром». Осуществляет свою производственную деятельность на Юге России, обеспечивая газоснабжение потребителей трех субъектов Российской Федерации: Краснодарского края, Ростовской области, Республики Адыгея, а также транспорт газа на экспорт в Турцию.

Компания эксплуатирует систему магистральных газопроводов протяженностью свыше 9 тыс. км, 14 компрессорных станций, более 350 газораспределительных станций.

На предприятии работают свыше 7 тыс. человек. В состав компании входит 18 филиалов. Головной офис расположен в Краснодаре.

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