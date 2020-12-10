Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в работе Южно-Уральского гражданского форума – 2020.

Сенатор РФ, представитель от исполнительного органа государственной власти Челябинской области Маргарита Павлова ПавловаМаргарита Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Челябинской области приняла участие в работе Южно-Уральского гражданского форума – 2020. Мероприятие прошло в Челябинске и было организовано при поддержке губернатора и правительства региона.

Форум прошел в очном и дистанционном режиме. В нем участвовали представители Министерства экономического развития России, Общественной палаты РФ, Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», руководители окружных ресурсных центров. Темой форума стала цифровая трансформация некоммерческого сектора, применение цифровизации в различных сферах общественной жизни региона.

На Южном Урале работают более 3,5 тысяч НКО, большинство из которых социально ориентированные

Некоммерческий сектор Челябинской области успешно осваивает цифровые технологии, отметила Маргарита Павлова. «На Южном Урале работают более 3,5 тысяч НКО, большинство из которых социально ориентированные. Синтез социальной политики и цифровизации обеспечивает не только адресность и оперативность помощи нуждающимся гражданам. Это еще и оперативность предоставления услуги и возможность оценки ее качества самим потребителем», — подчеркнула сенатор.

Маргарита Павлова приняла участие в работе Южно-Уральского гражданского форума – 2020

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Южно-Уральский гражданский форум – 2020

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Южно-Уральский гражданский форум – 2020

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По словам губернатора Челябинской области Алексея Текслера, ТекслерАлексей ЛеонидовичГубернатор Челябинской области в этом году на поддержку НКО из областного бюджета было направлено 100 млн рублей. Одно из приоритетных направлений финансовой поддержки – проекты по цифровизации.

Южно-Уральский гражданский форум проходит в Челябинске в четвертый раз. Форум служит площадкой для диалога, формирования и укрепления связей между НКО, органами власти и бизнесом, а также развития межрегионального сотрудничества. В мероприятиях форума в нынешнем году приняли участие более 10 тысяч руководителей и сотрудников НКО, добровольцев волонтерских организаций и гражданских активистов.

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