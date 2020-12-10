Об экстрадиции из Греции двух граждан для привлечения к уголовной ответственности, а также для отбывания наказания

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

По требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентные органы Греческой Республики экстрадировали в Россию Максима Боднара для привлечения к уголовной ответственности за применение насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК РФ) и неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (ст. 166 УК РФ), а также Хвичи Чоговадзе для отбывания наказания за кражу чужого имущества (ст. 158 УК РФ).

По версии следствия, в октябре 2015 г. Максим Боднар на территории Республики Карелия в состоянии алкогольного опьянения угнал автомобиль, но вскоре был задержан. Находясь в служебном автомобиле, он несколько раз ударил сотрудника полиции.

Хвичи Чоговадзе, как установлено Фрунзенским районным судом Ярославской области, совершил кражу, за что в январе 2001 г. был приговорен к 8 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Оба гражданина скрылись от правоохранительных органов, однако затем в разное время были задержаны на территории Греческой Республики. Генеральной прокуратурой Российской Федерации были подготовлены соответствующие запросы об их выдаче.

Благодаря успешному взаимодействию Генеральной прокуратуры Российской Федерации с компетентными органами Греческой Республики удалось добиться положительных решений.

Сегодня в сопровождении спецконвоя Боднар и Чоговадзе доставлены в Россию.

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