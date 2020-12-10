ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» стало лучшим предприятием региона в области охраны труда

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

10 декабря 2020, 18:30

9 декабря в Ставрополе назвали победителей регионального смотра-конкурса в области охраны труда. Первое место в нем занял коллектив Изобильненского линейного производственного управления магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».

Филиал газотранспортного предприятия отмечен за достижение высоких показателей в организации работы в области охраны труда среди работодателей, осуществляющих деятельность на территории Ставрополья. В торжественной обстановке почетную грамоту представителю ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», заместителю главного инженера управления по охране труда, промышленной и пожарной безопасности Виталию Сучалкину вручила министр труда и социальной защиты населения Ставропольского края Елена Мамонтова.

«Победа нашего филиала — это успех всего предприятия, в котором эффективно функционирует Система управления производственной безопасностью, реализуются различные мероприятия в области безопасности труда», — подчеркнул на церемонии Виталий Сучалкин.

Администрация и филиалы ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» неоднократно становились победителями и призерами этого престижного регионального конкурса. Его цель — пропаганда передовых форм и методов организации работы по охране труда, активизация деятельности по созданию безопасных условий труда на рабочих местах, недопущение профзаболеваний и несчастных случаев на производстве.

Справка

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром».

Линейная часть магистральных газопроводов, обслуживаемых предприятием, проходит через территорию 10 субъектов Северо-Кавказского и Южного федеральных округов Российской Федерации. Компания обеспечивает транспорт газа в Грузию, Армению, Турцию и республику Южная Осетия.

В состав ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» входит 18 филиалов, в том числе 10 линейных производственных управлений магистральных газопроводов.

Компания эксплуатирует 12 компрессорных станций, 19 цехов и 11 типов газоперекачивающих агрегатов, общая установленная мощность которых составляет 1035,9 МВт, а также более 360 газораспределительных станций.

В ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» успешно функционирует Единая система управления охраной труда, промышленной и пожарной безопасностью, соответствующая международной системе менеджмента в области профессиональной безопасности и охраны труда OHSAS 18000:2007.

Система экологического менеджмента газотранспортного предприятия соответствует требованиям международного стандарта ISO 14001:2015.

В компании работает более 7,5 тыс. человек. Головной офис расположен в Ставрополе.

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