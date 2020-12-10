О визите Посла Беларуси В.Рыбака в Ирак

Source: Belarus Ministry of Foreign Affairs

10 декабря 2020 г.



8-9 декабря 2020 г. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Турецкой Республике и Республике Ирак по совместительству Виктор Рыбак посетил с визитом г.Багдад.

В ходе визита В.Рыбак вручил копии верительных грамот Министру иностранных дел Ирака Фуаду Хусейну и верительные грамоты – Президенту Ирака Бархаму Салиху.

На встречах с Президентом и Министром иностранных дел Ирака обсуждены актуальное состояние и перспективы развития белорусско-иракских отношений с акцентом на активизацию торгово-экономического сотрудничества между Беларусью и Ираком.

В.Рыбак посетил офис Почетного консула Республики Беларусь в г.Багдаде, ознакомился с его функционированием и провел переговоры с Почетным консулом Маджидом Аль-Каисси о дальнейшем расширении белорусско-иракского взаимодействия.

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