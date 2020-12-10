О встрече Посла Беларуси В.Курдюкова с заместителем Министра иностранных дел Чехии

Source: Belarus Ministry of Foreign Affairs

10 декабря 2020 г.



8 декабря 2020 г. состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Чешской Республике Валерия Курдюкова c заместителем Министра иностранных дел Чехии Мартином Смолеком.

В ходе встречи собеседники рассмотрели практические вопросы белорусско-чешского сотрудничества в консульской сфере. Стороны договорились о проведении очередного раунда белорусско-чешских межмидовских консультаций по консульским вопросам в 2021 году в г.Праге.

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