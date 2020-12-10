Павел Сорокин: «Углеводороды сохраняют свои прибыльность на фоне роста конкуренции и кризиса потребления»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 10 декабря. – Углеводороды сохранят свою прибыльность. Как минимум в ближайшие 10-15 лет рента, получаемая с них компаниями и государством, останется примерно на одном уровне при условии стабильных цен на ресурсы, сообщил Павел Сорокин на онлайн-сессии «Долгосрочные тренды: как рынок труда и потребительские предпочтения повлияют на экономическую структуру и динамику» конференции «(Пост)Коронавирусная экономика и вызовы для политики центрального банка».

Павел Сорокин подчеркнул, что до этого момента «хоронить углеводороды точно не стоит», но затем часть этой ренты начнут забирать другие технологии получения энергии.

«По этой причине нам уже сегодня необходимо выстраивать грамотную политику. Мы считаем, что энергопереход будет усиливаться, особенно разогреваемый «дешёвыми деньгами», но пока более конкурентоспособных источников энергии, чем углеводороды, нет», – добавил он.

Именно «дешёвые деньги», то есть практически бесплатный доступ к кредитным средствам внёс нестабильность на мировые рынки, считает Павел Сорокин. Последние 10-12 лет на рынке энергетики наблюдается искажение реальности – доступ к бесплатному финансированию позволяет вкладывать в сферы, которые не генерируют абсолютно никакой доходности, рефинансировать долги, хотя инвестор понимает, что такие долги вряд ли будут возвращены, отметил он.

Дополнительно нестабильность подогревается фактором пандемии, а также обострившейся на этом фоне конкуренции с другими странами-поставщиками за потенциального потребителя. «Та же санкционная политика США в отношении поставщиков нефти и трубопроводного газа – это хороший пример неконкурентной политики в период нестабильности», – добавил замминистра.

С выступлением замминистра можно ознакомиться в “Видеогалерее”.

20.03.2020

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