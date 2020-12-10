Первую премию в области науки и техники получила инновационная программа управления проектами геологоразведочных работ

Source: Gazprom in Russian

Релиз

10 декабря 2020, 16:40

На заседании Правления ПАО «Газпром» состоялось награждение лауреатов корпоративной премии в области науки и техники за 2020 год.

Победителем конкурса признана работа на тему «Разработка и внедрение инновационного программно-аналитического инструментария для оценки, формирования и эффективного управления проектами и портфелями проектов геологоразведочных работ на лицензионных участках Группы „Газпром“. Представляющая организация — ООО „НИИгазэкономика“. Работа выполнена в сотрудничестве с профильными подразделениями ПАО „Газпром“, ООО „Газпром добыча Надым“ и ООО „Газпром недра“.

Авторы предложили новую единую методологию управления геологоразведочными работами. Она предусматривает, в частности, широкое применение специально созданных программно-аналитических средств для анализа имеющихся данных и принятия наиболее эффективных решений по дальнейшему исследованию недр.

Второе место заняла работа „Технико-технологические решения для эффективной и долговременной эксплуатации скважин в осложненных горно-геологических условиях подземных хранилищ газа ПАО „Газпром“ за рубежом“. Представляющая организация — ООО „Газпром ПХГ“.

Награды также получили авторские коллективы следующих работ:

„Комплекс научно-технических решений при выполнении предпусковых операций на магистральном газопроводе „Сила Сибири“. Представляющая организация — ООО „Газпром трансгаз Томск“.

„Разработка технологии и мероприятий по внедрению в производство нефтяного игольчатого кокса“. Представляющая организация — ПАО „Газпром нефть“.

„Разработка и внедрение аэрокосмических технологий при воздушном патрулировании магистральных газопроводов“. Представляющая организация — АО „Газпром космические системы“.

„Совершенствование газодинамических характеристик газотурбинных установок ПАО „Газпром“ с использованием современных методов численного моделирования“. Представляющая организация — ООО „Газпром трансгаз Югорск“.

„Разработка и внедрение технологии оптимизации систем геодинамического мониторинга на месторождениях ПАО „Газпром“. Представляющая организация — ООО „Газпром ВНИИГАЗ“.

„Реализация инновационных подходов в энергосбережении газотранспортных предприятий через совершенствование методов диагностирования и ремонтно-технического обслуживания запорно-регулирующей арматуры“. Представляющая организация — ООО „Газпром трансгаз Ставрополь“.

„Разработка и внедрение инновационных мероприятий, направленных на повышение надежности и эффективности работы двигателя АЛ-31СТ в составе газоперекачивающего агрегата ГПА-16Р „Уфа“. Представляющая организация — ООО „Газпром трансгаз Уфа“.

„Комплексное решение повышения надежности газотранспортной системы Московского промышленного узла ООО „Газпром трансгаз Москва“ в особых условиях эксплуатации, с применением системы коррозионного мониторинга“. Представляющая организация — ООО „Газпром трансгаз Москва“.

Справка

Премия ПАО „Газпром“ в области науки и техники присуждается с 1998 года. Она является важной составляющей корпоративной научно-технической политики, направленной на стимулирование использования инноваций в деятельности компании и обеспечение ее технологического лидерства в мировом энергетическом бизнесе.

В 2020 году на соискание премии представлены работы от 23 компаний „Газпрома“ и восьми сторонних организаций. Общее число авторов — 126 человек.

Представленные работы оценивались экспертной группой, сформированной из специалистов ПАО „Газпром“ и его дочерних обществ. Эксперты оценивали, в частности, актуальность, новизну и научно-технический уровень (наукоемкость) разработок, область применения, масштаб и экономическую эффективность их использования в ПАО „Газпром“, возможность коммерциализации и охраноспособность, степень применения отечественных материалов, технологий и оборудования.

Управление информации ПАО «Газпром»

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