Поздравление по случаю 15-летия создания телеканала RT

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Уважаемые друзья!

15 лет назад в этот день вышел в эфир самый первый в России международный новостной телеканал – RT. Тогда ещё трудно было представить, насколько этот проект кардинально изменит, обогатит, сделает более многообразной глобальную информационную повестку.

Сегодня вас ежедневно смотрят и читают десятки миллионов людей во многих странах мира. Это голос, которому доверяют и который уважают. И, скажем прямо, это ещё и тот голос – голос правды, которую некоторые боятся и которую хотели бы замолчать.

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На самом деле успех канала заключается как раз в том, что он следует универсальным законам честной, профессиональной и свободной журналистики, а ей исторически присуще неприятие любой информационной монополии, цензуры или стремления присвоить себе право истины в последней инстанции.

И потому неслучайно, что канал плодотворно сотрудничает с настоящими «звёздами» мировой политики, общественными деятелями, представителями средств массовой информации из разных государств мира.

Вы не боитесь задавать неудобные вопросы, даёте площадку для острой дискуссии, для разных, порой неудобных точек зрения, предоставляете своей многонациональной аудитории самые свежие, актуальные, объективные факты о том, что происходит в России и в мире. В новостных программах, в интересных, познавательных медиапроектах предлагаете богатую, разнообразную «палитру» мнений, взглядов, оценок.

Уверен, что благодаря высокопрофессиональной, качественной работе журналистов, редакторов, операторов ваш голос будет, как и прежде, слышен на всех континентах Земли.

Хочу пожелать вашему каналу и всему коллективу медиахолдинга хорошего развития, смелости, дерзости и успехов.

MIL OSI