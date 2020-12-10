Поздравление по случаю 30-летия «Радио России»

Source: President of Russia – Kremlin

В поздравительной телеграмме, в частности, говорится:

«Созданное в 1990 году, «Радио России» объединило в своих рядах авторитетных, состоявшихся специалистов и инициативную молодёжь, готовую смело покорять творческие вершины. Сочетая лучший журналистский опыт и новые подходы к информационной работе, коллектив компании всегда стремился идти в ногу со временем, поднимал репутацию радиожурналистики на высокий уровень.

Отрадно, что вы достойно продолжаете эти замечательные традиции, активно осваиваете передовые технологии и интернет-вещание, предлагаете радиослушателям широкий спектр программ.

Убеждён, что профессионализм, объективность и оперативность подачи информации, уважение к большой, преданной аудитории «Радио России» поможет вам и впредь выпускать интересный и содержательный контент. А значит – успешно конкурировать на медиарынке, подавать пример ответственного отношения к делу».

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