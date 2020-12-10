Правление утвердило основные направления налоговой политики «Газпрома» на 2021–2023 годы

Source: Gazprom in Russian

Релиз

10 декабря 2020, 16:50

Правление ПАО «Газпром» утвердило основные направления налоговой политики компании на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов.

В числе ключевых задач налоговой политики — продолжение поэтапного перехода организаций Группы «Газпром» на налоговый мониторинг. Отмечено, что опыт взаимодействия с Федеральной налоговой службой в онлайн-режиме показал высокую эффективность. На сегодняшний день на эту форму налогового контроля перешли семь дочерних обществ «Газпрома», еще 17 компаний в 2020 году подали заявления о переходе на налоговый мониторинг.

Таким образом, с 2021 года в налоговом мониторинге будут участвовать 24 дочерних общества ПАО «Газпром». К 2022 году доля уплачиваемых ими налогов превысит 70% общего объема налоговых отчислений созданной в «Газпроме» консолидированной группы налогоплательщиков.

Продолжится работа по повышению налоговой эффективности и управлению налоговыми рисками. Реализуется проект по минимизации рисков, связанных с неисполнением контрагентами налоговых обязательств. «Газпром» внедряет в договоры с контрагентами налоговые оговорки, которые стимулируют их добросовестно исполнять установленные законодательством налоговые обязательства и исключают финансовые потери Группы «Газпром». Заинтересованность «Газпрома» в проводимой работе согласуется с моделью поведения добросовестного налогоплательщика, ответственно относящегося к выполнению своих налоговых обязанностей.

Среди других направлений налоговой политики — участие в работе по совершенствованию налогового законодательства Российской Федерации.

Справка

Налоговый мониторинг — это форма налогового контроля, позволяющая налоговому органу в режиме реального времени проверять правильность исчисления, полноту и своевременность уплаты (перечисления) налогов, сборов, страховых взносов, обязанность по уплате (перечислению) которых в соответствии с Налоговым кодексом РФ возложена на налогоплательщика.

Налоговый мониторинг является способом расширенного информационного взаимодействия, при котором организация предоставляет налоговому органу доступ в режиме реального времени к данным бухгалтерского и налогового учета и получает право в случае наличия сомнений запросить у налогового органа мотивированное мнение по вопросу налоговых последствий совершаемых сделок.

Режим налогового мониторинга существенно ускоряет решение спорных ситуаций о применении налогового законодательства, а также снижает затраты на сопровождение мероприятий налогового контроля.

С 1 января 2019 года первым из дочерних обществ «Газпрома» к налоговому мониторингу присоединилось ООО «Газпром экспорт».

Управление информации ПАО «Газпром»

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