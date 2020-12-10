Сенаторы обсудили правовые вопросы применения «офф-лейбл» лекарственных препаратов

Source: Russia – Council of the Federation

Состоялось заседание Экспертного совета по здравоохранению при Комитете СФ по социальной политике.

В Комитете СФ по социальной политике прошло заседание Экспертного совета по здравоохранению на тему «Нормативно-правовое регулирование применения «офф-лейбл» лекарственных препаратов». Мероприятие провела заместитель председателя Комитета Татьяна Кусайко. КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области Соведущим выступил председатель Экспертного совета Виталий Омельяновский.

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В заседании приняла участие председатель Комитета СФ по социальной политике Инна Святенко. СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы

Татьяна Кусайко сообщила, что «офф-лейбл» лекарственные препараты — это лекарства, которые назначают пациентам по показаниям, не указанным в инструкции по их применению. Как правило, врачи вынуждены их применять при отсутствии альтернативного метода лечения пациентов.

Сенатор отметила, что, по мнению многих экспертов, лекарственные препараты могут применяться «офф-лейбл» медицинскими организациями в тех случаях, когда другие лекарственные препараты не в состоянии остановить развитие болезни, а эффективность препарата «офф-лейбл» подтверждена практикой его применения и установлено, что польза от его применения превышает риск развития побочных эффектов.

Особенно остро ситуация обстоит в педиатрии, так как специальных лекарственных препаратов и форм для лечения детей очень мало

По ее словам, особенно остро ситуация обстоит в педиатрии, так как специальных лекарственных препаратов и форм для лечения детей очень мало. «В инструкции большинства лекарств нет указания на возможность их применения для лечения детей. Производители не проводят исследования лекарственных форм для лечения детей из‑за сложности в их организации, а исследовать в клинической практике лекарственные препараты, например, для новорожденных невозможно», — пояснила Татьяна Кусайко.

Также сенатор обратила внимание на отсутствие единых подходов, позволяющих определить ситуации, в которых необходимо включение лекарственных препаратов «офф-лейбл» в стандарты медицинской помощи.

Заседание Экспертного совета по здравоохранению на тему «Нормативно-правовое регулирование применения «офф-лейбл» лекарственных препаратов»

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Татьяна Кусайко

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Заседание Экспертного совета по здравоохранению на тему «Нормативно-правовое регулирование применения «офф-лейбл» лекарственных препаратов»

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Заседание Экспертного совета по здравоохранению на тему «Нормативно-правовое регулирование применения «офф-лейбл» лекарственных препаратов»

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Заседание Экспертного совета по здравоохранению на тему «Нормативно-правовое регулирование применения «офф-лейбл» лекарственных препаратов»

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Заседание Экспертного совета по здравоохранению на тему «Нормативно-правовое регулирование применения «офф-лейбл» лекарственных препаратов»

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Заседание Экспертного совета по здравоохранению на тему «Нормативно-правовое регулирование применения «офф-лейбл» лекарственных препаратов»

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Парламентарий предложила рассмотреть вопрос упрощения процедуры перерегистрации лекарственных препаратов с новыми показаниями, дозами и схемами применения и конкретизировать статус лекарственных препаратов «офф-лейбл» и полномочия врачебных комиссий по их назначению.

Председатель профильного Комитета СФ Инна Святенко отметила, что в законодательстве Российской Федерации термин «офф-лейбл», а также правовые нормы, регулирующие возможность применения таких препаратов для оказания медицинской помощи, отсутствуют.

«В настоящее время имеются существенные противоречия между инструкциями по применению лекарственных препаратов, клиническими рекомендациями, стандартами медицинской помощи, а также общемировой и российской клинической практикой», — отметила сенатор.

«У врачей и медицинских организаций возникают правовые и финансовые риски при назначении лекарственных препаратов «офф-лейбл», а пациенты нередко лишаются необходимой и зачастую единственно возможной медицинской помощи», — пояснила Инна Святенко.

Глава Комитета СФ отметила, что сложившаяся ситуация требует системного анализа действующего законодательства, его совершенствования в части применения «офф-лейбл» лекарственных препаратов, а также разработки подзаконных нормативно-правовых актов, регулирующих эту сферу. Комитетом будет продолжена эта работа.

В мероприятии приняли участие представители Министерства здравоохранения РФ, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, профессионального сообщества.

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