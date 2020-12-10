Source: Russia Federal Space
Роскосмос. Спутники Роскосмоса следят за чрезвычайными ситуациями – Новости – Госкорпорация «Роскосмос»
Новости
#Роскосмос#Главное#Орбитальные группировки#ДЗЗ#РКС#НЦ ОМЗ
10.12.2020 11:04
Спутники Роскосмоса следят за чрезвычайными ситуациями
Спутники дистанционного зондирования Земли, принадлежащие Госкорпорации «Роскосмос», продолжают оперативный мониторинг чрезвычайных ситуаций. В период С 3 по 10 декабря 2020 года в Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий переданы данные в объеме более 390 тысяч квадратных километров, а в Международную Хартию по космосу и крупным катастрофам — около 175 тысяч квадратных километров.
За прошедшую неделю был проведен мониторинг следующих чрезвычайных ситуаций по заявкам МЧС России:
Обстановка в устье реки Бурея в Хабаровском крае;
обстановка в Кабардино-Балкарской Республике;
обстановка в Азербайджане;
разлив нефти в Хабаровском крае и Республике Башкортостан;
ледовая обстановка в Свердловской области;
ледовая обстановка в Новосибирской области;
разлив нефтепродуктов в Новгородской области;
сход лавины на Военно-Грузинской дороге.
В рамках деятельности Международной Хартии по космосу и крупным катастрофам осуществлен мониторинг следующих чрезвычайных ситуаций:
Последствия прохождения урагана в Колумбии;
наводнение в Индии;
последствия оползня в Мексике;
наводнение на Шри-Ланке.
На основе сообщений СМИ о природных и техногенных катастрофах по всему миру была запланирована космическая съемка следующих событий:
Мониторинг извержения вулкана в Камчатском крае;
мониторинг природных пожаров в Австралии.
Госкорпорация «Роскосмос» и Научный центр оперативного мониторинга Земли («Российские космические системы») поддерживают оперативное взаимодействие с МЧС России для своевременного реагирования на возникновение паводковой и пожароопасной ситуации и осуществления космического мониторинга пострадавших территорий.
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