Source: Russia Federal Space

Роскосмос. Спутники Роскосмоса следят за чрезвычайными ситуациями – Новости – Госкорпорация «Роскосмос»

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#Роскосмос#Главное#Орбитальные группировки#ДЗЗ#РКС#НЦ ОМЗ

10.12.2020 11:04

Спутники Роскосмоса следят за чрезвычайными ситуациями

Спутники дистанционного зондирования Земли, принадлежащие Госкорпорации «Роскосмос», продолжают оперативный мониторинг чрезвычайных ситуаций. В период С 3 по 10 декабря 2020 года в Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий переданы данные в объеме более 390 тысяч квадратных километров, а в Международную Хартию по космосу и крупным катастрофам — около 175 тысяч квадратных километров.

За прошедшую неделю был проведен мониторинг следующих чрезвычайных ситуаций по заявкам МЧС России:

Обстановка в устье реки Бурея в Хабаровском крае;

обстановка в Кабардино-Балкарской Республике;

обстановка в Азербайджане;

разлив нефти в Хабаровском крае и Республике Башкортостан;

ледовая обстановка в Свердловской области;

ледовая обстановка в Новосибирской области;

разлив нефтепродуктов в Новгородской области;

сход лавины на Военно-Грузинской дороге.

В рамках деятельности Международной Хартии по космосу и крупным катастрофам осуществлен мониторинг следующих чрезвычайных ситуаций:

Последствия прохождения урагана в Колумбии;

наводнение в Индии;

последствия оползня в Мексике;

наводнение на Шри-Ланке.

На основе сообщений СМИ о природных и техногенных катастрофах по всему миру была запланирована космическая съемка следующих событий:

Мониторинг извержения вулкана в Камчатском крае;

мониторинг природных пожаров в Австралии.

Госкорпорация «Роскосмос» и Научный центр оперативного мониторинга Земли («Российские космические системы») поддерживают оперативное взаимодействие с МЧС России для своевременного реагирования на возникновение паводковой и пожароопасной ситуации и осуществления космического мониторинга пострадавших территорий.

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