Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор рассказал студентам Севастопольского архитектурно-строительного колледжа о героических страницах истории города и вручил благодарственные письма руководству учебного заведения.

Представитель в Совете Федерации от законодательного (представительного) органа государственной власти города Севастополя, член Комитета СФ по обороне и безопасности Сергей Колбин КолбинСергей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Севастополя принял участие в уроке мужества.

Мероприятие прошло в Государственном бюджетном образовательном учреждении профессионального образования города Севастополя «Севастопольский архитектурно-строительный колледж». Вместе с сенатором со студентами встретился гвардии подполковник ВМФ, Герой России Дмитрий Полковников.

Сергей Колбин принял участие в уроке мужества

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Сергей Колбин принял участие в уроке мужества

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Сергей Колбин вручил благодарственные письма педагогам Севастопольского архитектурно-строительного колледжа

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Сергей Колбин вручил благодарственные письма педагогам Севастопольского архитектурно-строительного колледжа

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Сергей Колбин вручил благодарственные письма педагогам Севастопольского архитектурно-строительного колледжа

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Сергей Колбин принял участие в уроке мужества

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Обращаясь к молодым людям, которым в скором времени предстоит служба в Вооруженных Силах РФ, Сергей Колбин рассказал о героических страницах истории Севастополя. Он привел примеры того, как в некоторых странах стремятся переписать историю Великой Отечественной войны, сносят памятники её героям.

«Вся история Севастополя – это история героев, известных и безымянных. Эти люди защищали Севастополь, восстанавливали его из руин, развивали науку и производство. Вы – наследники этих героев, будьте достойны их памяти» — подчеркнул парламентарий.

Дмитрий Полковников рассказал студентам колледжа о самых юных Героях России: пятнадцатилетнем Магомеде Ташухаджиеве, погибшем в бою с террористами, защищая свою семью, и семнадцатилетней Марине Плотниковой, которая ценой собственной жизни спасла тонущих детей.

В колледже проводится большая работа по патриотическому воспитанию, организован конкурс сочинений «Мой герой». Гостям было предложено подвести итоги конкурса и выбрать лучшее сочинение.

Сергей Колбин вручил благодарственные письма директору Севастопольского архитектурно-строительного колледжа Ирине Пьяникиной и руководителю военно-патриотической студии «Возрождение» Олесе Москаленко. «Благодаря вашему энтузиазму и подвижничеству наша молодежь растет достойными защитниками Родины. Ваша деятельность способствует сохранению гражданских и нравственных традиций России», — сказал сенатор, обращаясь к педагогам.

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