Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел дистанционный прием граждан в регионе.

Член Комитета СФ по международным делам, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Крым Сергей Цеков ЦековСергей Павловичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Крым провел дистанционный прием граждан в регионе.

К сенатору поступили обращения от жителей разных районов Крыма. Преобладала социальная тематика, вопросы водоснабжения, ЖКХ, земельных отношений.

В частности, поднимались вопросы выплаты компенсаций крымчанам по вкладам Сбербанка СССР, проблемы временной отмены выдачи жилищных сертификатов многодетным семьям, начисления пенсий, трудоустройства.

Жительницы села Марфовка Ленинского района обратились к сенатору по вопросу водоснабжения ряда улиц этого населенного пункта. Сенатор планирует направить письмо в адрес министра ЖКХ Республики Крым с просьбой подведения водопроводных сетей к улице Дзержинского и ряду других улиц села Марфовка в следующем году.

Также Сергей Цеков держит на контроле вопрос водоснабжения села Пруды Кировского района. Объект включен в Проект республиканской адресной инвестиционной программы и в План капитального ремонта Республики Крым по линии Министерства ЖКХ Республики Крым.

Житель села Марьевка Ленинского района поднял в своем обращении земельные вопросы: определение границ Опукского природного заповедника и участков, выделенных в ходе размежевания земель одного из местных совхозов. Сергей Цеков отметил, что необходимые обращения будут направлены в соответствующие структуры федерального и регионального уровня.

Также, к сенатору поступило обращение о необходимости асфальтирования ряда улиц г. Симферополя.

Подводя итого работы Сергей Цеков отметил социальную значимость вопросов населения. «Многие из обращений граждан могут быть решены на местном уровне. Например, радует то обстоятельство, что Министерство ЖКХ Республики Крым наметило пути решения проблемы водоснабжения села Пруды Кировского района. Другие проблемы требуют решений на федеральном уровне. В частности, вопрос о выплатах крымчанам компенсации по вкладам в Сбербанк СССР. Решение социальных проблем – важный элемент работы законодателей», – сказал Сергей Цеков.

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